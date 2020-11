Proč se k tomuto zásadnímu kroku přistupuje nyní, v čase koronakrize? Přitom z hlediska fungování české veřejné správy jde takřka o epochální změnu.

Návrh poslance Jana Farského mj. počítá se vznikem více než čtyř tisíc nových pracovních míst v regionech. Mám obavu, že nakonec, jak už tomu u podobných návrhů bývá, dojde k dalšímu nárůstu počtu byrokratů, a to možná o víc než o čtyři tisíce.

Autor je právník a publicista

Když pominu možný problém s obejitím článku 13 Ústavy, ve kterém stojí, že hlavním městem je Praha, vidím hlavní zápor Farského návrhu v sociálním inženýrství, které dopadne na tisíce úředníků, kteří by se měli odstěhovat z Prahy třeba do Pardubic, Olomouce či Ostravy. Co jejich rodiny, příbuzenské a další sociální vazby, vybudované zázemí?

Plat běžného úředníka třeba Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo Českého statistického úřad není tak enormní, aby se kvůli němu člověku vyplatilo natrvalo se přestěhovat do Českých Budějovic nebo Plzně.

A co když muž pracuje například ve Státním zdravotním ústavu (ten se má dle Farského stěhovat do Karlových Varů) a jeho žena je na Státním fondu životního prostředí (má se přemístit do Ostravy)? To budou žít trvale stovky kilometrů od sebe a mít děti prakticky ve střídavé péči?

A jaký je váš názor? Pište prosím na adresu nazory@vlmedia.cz. Vaše příspěvky rádi zveřejníme.

Nebo chce STAN ve skutečnosti propustit tisíce úředníků, a najmout jiné z regionů? Oni čekají na úřadech práce? I kdyby se lidi podařilo získat, nějakou dobu potrvá, než se naučí nové práci – ta je na ústředních orgánech dosti specializovaná.

Tisíce úředníků jsou rovněž v takzvaném služebním poměru, takže není tak snadné a levné se jich zbavit. A je tu řada dalších procesních a organizačních negativ.

Cesta do pekel bývá dlážděna dobrými úmysly. Věřím, že STAN a Jan Farský to myslí dobře, avšak návrh je nedomyšlený. Finanční zátěž by byla vysoká, a to nemluvím o tisících pošramocených osudů – úředníků a úřednic, kteří jsou pilířem zdejší střední třídy.

Názory zde zveřejněné přinášejí různé pohledy publicistů a osobností, ale nevyjadřují stanovisko Deníku.