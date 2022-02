Nic se nezměnilo. Skoro nic, ale o tom potom. Prezident Miloš Zeman v nedělní Partii TV Prima potvrdil, že Česká republika má ve svém čele muže, který obdivuje komunistickou Čínu, kam by se rád ještě do konce svého mandátu podíval.

Kromě Izraele je to jediná země, již by chtěl navštívit. Nikoli bratrské Slovensko, jehož prezidentka Zuzana Čaputová za ním dokonce přijela do nemocnice, když na tom loni nebyl dobře.

Diplomacie na hroší kůži nezabírá

Do Pekingu by byl jel i na zahájení olympiády, kdyby mu to zdravotní stav dovolil. Potlačování lidských práv a menšin ho příliš nevzrušuje. Nepomůže-li se konkrétnímu člověku, jsou to podle Zemana jen proklamace a prázdná slova. Důležitější je byznys. I na Ukrajině. Tam by granáty do děl neexpedoval darem, ale prodával. Podobně jako Turci. Je také přesvědčen, že Rusko žádnou invazi nechystá, a české vojáky by nikam neposílal, na Slovensko, či dokonce na Ukrajinu už vůbec ne.

Jinak řečeno, dělal by vše zcela opačně, než jak se chová vláda Petra Fialy.

Vzhledem k tomu, že za zahraniční politiku je odpovědná výhradně ona, měl by s tím premiér asi něco dělat. Pokud si neříká, že starý pán si v soukromé televizi může vyprávět, co chce, neboť na reálnou politiku už nemá žádný vliv. Což se znovu ukáže možná ve středu, kdy má kabinet jmenovat Michala Koudelku řádným šéfem BIS.

Turów jsme prohráli. Ale vyhrát jsme ho nemohli

Vnímá-li takto Fiala poslední Zemanův rok, je otázka, zda má vůbec cenu rozebírat, koho by prezident rád viděl jako svého zástupce. Ve svém výběru prý zatím mírně favorizuje Andreje Babiše. Líbí se mu též Alena Vitásková a předpokládá účast Josefa Středuly za levici a Vladimíra Dlouhého za pravici. Ostatní dosud přihlášení zájemci jsou podle něj „šašci“.

Zemanovo vystoupení přesto nabízí jedno velké poučení. Jak přiznal, lékaři mu zakázali létat, kouřit, pít alkohol a coca colu. Z čehož, milé děti, plyne, že máte žít zdravě, neboť jinak skončíte jako Miloš Zeman a budete na sklonku života pít jen vodu a z vozíku kázat víno.