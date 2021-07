Jakub Dostál | Foto: Deník/Jakub Dostál

Česká republika si drží dlouhodobě pověst jedné z nejateističtějších zemí světa. Mnozí Češi na to jsou náležitě hrdí a vysmívají se údajnému tmářství a zpátečnictví, které pro ně představuje zvláště katolická církev. Není to přitom tak dlouho, kdy víra v boha dávala také mnohým Jihomoravanům odvahu ve zlých časech. Pamatují si to i obyvatelé Senetářova na Blanensku, kde si letos připomínají padesát let od výstavby kostela svatého Josefa. Za tuhé normalizace bylo z pohledu vládnoucích komunistů křesťanství pouze trpěným přežitkem minulosti. Bezprecedentní mobilizace bezpečnostních složek v okolí obce však nejen místním, ale i lidem z širokého okolí nezabránila, aby si svůj nový svatostánek vybudovali. Víra je tak motivovala k odvážným činům navzdory obavám z reakce režimu. Nejinak tomu bylo i v dalších dobách. Není proto náhoda, že komunistická vláda mířila na církev v podstatě okamžitě po převzetí moci. Moderní doba přitom víře nepřeje a církev ve světě navíc potápí sama sebe skandály. I jako případní ateisté se však na víru nedívejme s cynismem a uznávejme její význam.