V tom paláci se v roce 2008 konal summit Severoatlantické aliance, na které se o vstup do NATO snažila mimo jiné i Ukrajina. Nevyšlo to, protože proti byly tehdy hlavně Německo a Francie, které argumentovaly tím, aby se zbytečně nedráždil Vladimir Putin a Rusko.

Putin lhal o vítězství. Rusku i sám sobě

Dokonce ještě letos na jaře byla Ukrajina připravena se vzdát svého záměru na vstup do NATO výměnou za ukončení ruské agrese a vrácení Ruskem okupovaných území pod ukrajinskou kontrolu. To všechno ale ukončila Putinova anexe Doněcku, Luhansku a Chersonské a Záporožské oblasti.

Ukrajina podala přihlášku do NATO a požádala o urychlený vstup. Aliance odpověděla, že to není na pořadu dne. NATO opět nechce zbytečně dráždit putinovské Rusko. Je to podobné jako v roce 2008. Nepomůžeme si tím. A to proto, že bez ohledu na to, že my s Putinem nebojujeme, on proti nám vede válku už dávno.