Přestože Zeithammerová měří jen 162 centimetrů, na palubovce vyniká. V minulé sezoně si udržela průměr přes deset nastřílených bodů na zápas, k tomu pravidelně přidává i důležité asistence a pečlivou defenzivní hru. „Dravost mi vyhovuje. Jsem malá, a musím tak využívat svou rychlost i sílu, abych se dokázala prosadit,“ popisuje mladá basketbalistka.

V dresu Hradce Králové odehrála poslední dva ročníky, po kterých uznala, že je čas na další kariérní posun. Vybrala si proto angažmá u vicemistryň nejvyšší soutěže, které opět čeká i evropská konfrontace.

„Chtěla jsem se basketbalově i osobnostně posunout. Nehodlám zůstat na místě a mám i věk na to se rozvinout. Bude to výstup z komfortní zóny, protože jsem si zvykla na Hradec. Nyní jdu do nového města i týmu, bude to pro mě nová výzva, na kterou se těším,“ předesílá Zeithammerová.

Aktuálně se nejnovější posila Žabin připravuje na reprezentačním srazu, právě v národním týmu se potkala hned s několika novými spoluhráčkami i trenéry. „Věděla jsem do čeho jdu, protože trenéři Žabin mě koučovali už v reprezentaci. Líbí se mi bojovnost Žabin, na první pohled je u všech hráček vidět jiná energie, do všeho jdou na sto procent. I fyzicky jsou jinak připravené. Je tu navíc daleko zkušenější konkurence,“ podotýká Zeithammerová.

V novém týmu tak ihned od úvodu nového ročníku plánuje útočit na ty nejvyšší ambice. „Každý chce vyhrávat. Není to na mě vidět, ale vnitřně jsem hodně soutěživá. Těším se na posun a doufám, že do konceptu Žabin zapadnu co nejdřív a vybuduju si tady určitou roli. Jsem docela tichá a potřebuju čas, než si zvyknu na nové prostředí a lidi. Není to tak, že bych se necítila dobře, ale chvilku mi to trvá,“ doplňuje.