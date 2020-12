Vláda v pondělí rozhodla, že lyžařská střediska budou moci fungovat od pátku 18. prosince. V provozu nebudou ubytovací zařízení. V Česku začne od pátku platit přísnější, čtvrtý stupeň protiepidemického systému (PES).

Ministerstvo průmyslu a obchodu s dalšími experty v předchozích týdnech připravovalo manuál pro provoz zimních středisek. "Manuál byl už hotov minulý týden. Měli ho už k dispozici provozovatelé skiareálů. V zásadě teď o víkendu se jenom potvrdilo to, co bude v úrovni číslo 4, včera (v pondělí) to bylo přijato v rámci celého schématu PES," řekl dnes Havlíček.

Podle usnesení vláda uložila provozovatelům skiareálů, aby zajistili řazení lidí ve frontách u vleků "do samostatných koridorů s jednosměrným postupem osob v zástupu za sebou, s rozestupy mezi osobami alespoň dva metry s výjimkou členů domácnosti. Vzájemná vzdálenost dvou koridorů od sebe je alespoň 2 metry," stojí v usnesení vlády. Sedačky s krytem budou povinně zajištěny proti možnosti uzavření a kabinky budou muset mít celou dobu provozu otevřená okénka.

Specifický režim

Jedinou náročnější věcí budou podle Havlíčka právě případné fronty před vleky. "Musí být v určitém specifickém režimu, ale nikoliv v tuhle chvíli asi nedělatelném. Lyžaři budou muset stát dva metry od sebe, a pokud tam budou vznikat větší fronty, tak se pojede takzvaným koridorovým způsobem," řekl ministr. U vleků by se musely vytvořit dva nebo tři koridory, opět dva metry od sebe.

Ministr řekl, že střediska budou víc dezinfikovat lanovky a všechny předměty, kterých se lyžaři dotýkají. "Mám radost, že se nám podařilo domluvit to, že budou moci být lyžařské půjčovny v provozu a budou moci být rovněž v provozu dětské lyžařské školky, samozřejmě zase v režimu devět plus jedna, to znamená devět dětí, jeden učitel," řekl Havlíček.

V půjčovnách povinně připadne plocha 15 metrů čtverečních na jednoho zákazníka. Lidé tak mohou stát chvíli frontu před půjčovnou. "Ještě jedna dobrá zpráva: Budou tam moci si lidé nakoupit i občerstvení, nicméně nebude to samozřejmě v restauracích uvnitř, protože ty od pátku nepojedou, ale bude to přes výdejové okénko," dodal ministr.