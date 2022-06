Klasické kempování je tu s námi po tisíciletí, ale pokud se odmítáte spokojit se spacím pytlem, baterkou a oblíbenou knížkou, můžete vyzkoušet glamping neboli glamour camping, který vám nabízí mnohem více luxusu, moderního vybavení a širšího spektra zábavy než pouhého hraní prší či mariáše. Jedná se o luxusní kempování s mnohem lepším vybavením a snaží se navodit atmosféru vybaveného domova. A můžete se na něj vypravit buď sami, nebo si přímo vyhledat glampingová místa, kde už je vše připraveno a přinesou vám i snídani do postele nebo připraví venkovní lázeň v obřím dřevěném sudu.

Kam se vypravit

V Čechách je nespočet míst, kam se můžete za glampingem vypravit. Skvělá glampingová místa jsou v Brdech, Pošumaví, na Ještědu v rozhledně, v Orlických horách, na Šumavě v maringotce, v Dobčických rybníčkách, v domku na stromě v České Kanadě, ale i v dalších lokalitách. Pokud chcete zůstat v přírodě, ale stále si užívat luxusu a pohodlí domova, je to pro vás ideální volba. Zažijete přírodu jak ve dne, tak v noci, budete úplně na samotě, což je ideální příležitost k odpočinku především pro páry a rodiče malých dětí, kteří si chtějí užít jen jeden druhého a nebýt ničím rušeni.

Na vlastní pěst

Pokud to ale chcete pojmout trochu levněji, stan a drsnější podmínky vám nevadí, ale nechcete do klasického kempu plného opilců, hluku a jednoho stanu vedle druhého, i v tomto případě pro vás máme řešení. Existují místa, která shromažduje web bezkempu.cz, na kterých můžete kempovat jak se stanem, tak s obytným vozem, buď úplně v přírodě odříznutí od světa, nebo na poli, nebo i na louce za domem. Někdy se zázemím, někdy bez, ale s jistotou, že na daném místě budete jen vy sami. No řekněte, nechtěli byste strávit noc třeba na louce, vedle které se pasou koně nebo jeleni? Jaké si na místě uděláte pohodlíčko, už je jen na vás.

Co si s sebou zabalit

Pokud se chcete vydat na glamping na vlastní pěst, doporučuje se přibalit pár věcí, které vám váš pobyt zpříjěmní. Hlavním rozdílem mezi kempováním a glampingem je bonusové vybavení, díky kterému si váš pobyt v přírodě vytvoříte o něco příjemnější a které posune úroveň vašeho kempování o úroveň výš. Nezapomeňte na nafukovací matrace (případně matraci do kufru dodávky) peřiny i s voňavým povlečením, ale třeba i promítačku a plátno na večerní kino, bluetooth reproduktory či večerní osvětlení, rádio a dobré jídlo.

O trochu dražší kemping

Kempování máme všichni spojené s nižším rozpočtem a často je nejlevnější variantou letní (ale i jiné) dovolené. U glampingu ovšem nízké náklady nečekejte. Tím spíš ne, pokud se vydáte do míst, která jsou pro glamping určena a nabízí vám veškerý luxus a po vás se jen chce, abyste si přivezli batoh s oblečením. Víkend v domě na stromě, mongolské jurtě, teepee, na hausbotu či v domečku u vody uprostřed ničeho i se snídaní vás může stát dokonce přes pět tisíc.