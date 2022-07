Za nákupy do Německa jezdí ve velkém především lidé z příhraničních měst. Pro Tepličany je to do nejbližších marketů v Altenbergu necelých dvacet kilometrů. Navíc je to cestou přes Cínovec, kdy se můžete z auta kochat pohledem na krásné jehličnany, příjemný výlet. „Jezdíme do Altenbergu nakupovat poměrně pravidelně. Manželka vždycky zavelí a vyrazíme," říká s úsměvem David Růžička.

Aut s českými SPZ je tam na parkovišti podle jeho slov pokaždé několik. „Vím, že manželka nakupuje vždycky něco na praní a mytí, tomu já ale zase tolik nerozumím, já jsem spíš na jídlo. Takže za mě nesmí chybět salámy, mám rád i jejich sýry a rybičky se zeleninou. Kupujeme ale i olej, kafe, máslo, jogurty a pro děti nějaké sladkosti," popsal sympatický padesátník.

Kvalitnější produkty

Paní Jana z Duchcova si zase nemůže vynachválit drogerii, která jí při nákupech v Německu mimo běžných potravin v nákupním košíku nikdy nechybí. „Prací prášky a aviváže koupíte levněji, ale co je ještě důležitější než cena je to, že prádlo potom krásně a dlouho voní. Mnohem déle, a to paradoxně i tehdy, když koupím stejnou značku jako u nás. Nebo třeba sprcháče a také dezinfekční gel na záchod. Ten český steče hned po míse a ani nepoznáte, že jste ho tam dali. Ten německý je hustý a i po několika spláchnutích ho vidíte a cítíte příjemnou vůni," popisuje své zkušenosti Jana.

„Jezdíme do Německa nakupovat do tamního Lidlu tak jednou, dvakrát za měsíc, většinou v sobotu ráno, a Čechy tam potkáváme hodně. Jezdíme tam takhle už léta. Já se německy docela slušně domluvím, ale manžel ne, takže oceňuje, že mu pokladní rozumí, i když mluví česky. Nakupuji tam hlavně mléčné výrobky a také uzeniny, které jsou nejen kvalitnější, ale také nám doma všem chutnají. A nikdy nevynechám ani tamní drogerii. Mají velký výběr a ceny jsou mnohem příznivější než u nás," svěřila se Petra Hanousková z Kraslic.

Paní Zdena jezdí autem do Německa každé pondělí společně se svojí kamarádkou. Pracují jako pokojské v hotelu a domů se vrací na víkend. „Před cestou domů vždycky nakoupíme, protože zboží tu mají zkrátka kvalitnější. Vím, jak dlouho už se mluví o tom, jak je špatně, že má jedna firma dvojí kvalitu svého zboží. Ale nic se na tom nezměnilo. Zkuste si koupit třeba obyčejnou ramu u nás a v Německu a ta chuť a kvalita jsou nesrovnatelné. Nebo německá a česká šunka jsou nebe a dudy. Vím, že bych některé věci koupila v Čechách levněji, kdybych sledovala týdenní akce. Ale na to nemám čas. To může dělat moje maminka, která je v důchodu a má vychytané z letáků, kterých má stále plnou schránku, co se v kterém marketu dá nakoupit výhodněji," řekla.

Ceny jdou nahoru i u sousedů

„Je pravda, že i v Německu šly ceny u všeho dost nahoru, asi jako všude. Za běžný nákup teď dávám v průměru o 20 procent víc než předtím. Podražil i olej, ale stejně je po něm velká poptávka, stejně jako po mouce a toaleťáku, které si lidi nakupují do zásoby, takže někde i omezili počet kusů na osobu. Ale v Německu se vždycky kvůli cenám vyplatila nakupovat hlavně kosmetika a prací prostředky, jinak ceny potravin o moc nižší nebyly, lidi tam jezdili a jezdí spíš za kvalitou,“ napsala do diskuze jedna z žen na facebooku.

Do Německa lidé nejezdí jen na nákup potravin a drogerie, ale nakupují tu rádi i elektroniku nebo oblečení. Honza z Bíliny si díky blízké poloze a mnoha velkým nákupním centrům oblíbil Drážďany. „Poprvé jsem tu byl tehdy ještě s rodiči na vánočních trzích a byl jsem městem a atmosférou trhů nadšený,“ vzpomíná.

Teď už si tu s přítelkyní doplňují šatník. „Má práce vyžaduje nosit obleky a protože mám vysokou a hodně štíhlou postavu, sehnat na mě takový, který by mi padl a košile neměly krátké rukávy, se mi u nás nedaří. Tady jsem si vždycky vybral. A protože nejsem vůbec „šopovací“ typ, děláme to jako poznávací výlet spojený vždycky s návštěvou nějakých zajímavých míst v okolí,“ říká mladý manažer.

Za nákupy potravin do Německa už dnes nemusíte jezdit osobně, ale můžete využít služeb internetových obchodů s potravinami z Německa. Na zájem Čechů o toto zboží v příhraničí pružně zareagovali také malé asijské obchody, které nahradily levné oděvy a obuv potravinami, drogerií, zeleninou, ovocem a květinami, které jim každý den čerstvé dovážejí právě z Německa.