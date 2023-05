Nejtoxičtější město světa. I tak se mluví o ruském Dzeržinsku. V minulosti si zde totiž s následky rozsáhlé výroby nejrůznějších chemikálií moc starostí nedělali. Se silně znečištěným prostředím se město potýká dodnes. Kvůli míře toxicity se dokonce dostalo do Guinessovy knihy rekordů.

Letecký pohled na město Dzeržinsk. | Foto: Wikimedia Commons, Cyrios, CC BY-SA 3.0

Dzeržinsk je město v Nižněnovgorodské oblasti Ruské federace, ve kterém žije přes 200 tisíc obyvatel.

Jak uvádí například specializovaný web věnovaný ekologicky postiženým místům Worst Polluted, až do konce studené války v roce 1991 patřil Dzeržinsk mezi hlavní ruské výrobní závody chemických zbraní.

5 nejnebezpečnějších míst, která byste neměli navštěvovat:

Zdroj: Youtube

„Šlo o sarin, plyn VX, yperit a fosgen,“ uvedl zase web The Guardian. I z těchto důvodů před rokem 1991 nemohli do Dzeržinsku jezdit cizinci a Rusové potřebovali zvláštní povolení. Všichni se navíc museli zavázat i k zachování státního tajemství. Co viděli a s čím pracovali, to si pracovníci museli nechat pro sebe.

190 druhů chemikálií v podzemních vodách

Město se potýká s děsivou skutečností, kdy podle údajů Dzeržinské agentury pro životní prostředí bylo v letech 1930 až 1998 nesprávně zlikvidováno téměř 300 tisíc tun chemického odpadu.

Záhadný ostrov na konci světa: Nazí domorodci neváhají zabít jakoukoli návštěvu

„Z tohoto odpadu se do podzemních vod dostalo asi 190 druhů chemikálií. V některých místech chemikálie proměnily vodu v bílý kal obsahující smrtící a rakovinotvorné dioxiny a vysoký obsah fenolu, který způsobuje akutní otravu a snadno i smrt. Hodnoty obsažených látek jsou údajně 17-milionkrát vyšší než činí bezpečný limit,“ doplnil Worst Polluted.

Nebezpečné látky se zároveň mohou poměrně snadno dostat do povodí řeky jménem Oka, a šířit se tak dále mimo postiženou lokalitu.



Nahrává se anketa …

Dožívají se jen 50 let

Moc se tak nelze divit tomu, že zdravotníci u obyvatelstva evidují vysoký výskyt vrozených vad. Nejen kvůli nim se v této části Ruska v průměru lidé podle dostupných informací dožívají jen kolem 50 let. Dříve to bylo ještě horší.

„Například v roce 2003 přesáhla úmrtnost porodnost o 260 procent. Průměrná délka života u mužů byla 42 let, u žen 47 let,“ zmiňuje neveselý fakt například web Time.

Dzeržinsk trpí silným chemickým znečištěním.Zdroj: Wikimedia Commons , Aleksey Igonin, CC BY-SA 3.0

Dzeržinsk se stal kvůli tamní ekologické pohromě i cílem řady dokumentaristů. Jedním z nich byl Tim Samuels z britské BBC. Ve svém počinu dostupném například na webu Alexander Street si povídal například se Serafimem Krivinem, který celý život pracoval v jedné z místních chemiček.

Konec světa. Pobřeží v Namibii lemují stovky vraků lodí a tisíce koster

U jeho domu je studna. Na hladině se tvoří olejový povlak. S manželkou vodu už raději nepil, ale koupenému teleti ji zkusili dávat. „No a pak přestalo růst. Zkoušeli jsme ho krmit vším možným, ale nic nepomáhalo,“ sdělil mimo jiné v dokumentu Krivin autorovi.

Lidé jsou stále vystaveni vlivu chemických sloučenin

Jednu ze svých vědeckých prací pak Džerzinsku věnovala například Alla Bolotova. Uvedla, že nejhorší situace v Dzeržinsku se týká tří průmyslových osad Babina, Igumnova a Petryaevky. Nejenže obyvatelé žijí celý svůj život na dohled od chemických závodů, ale jejich těla jsou také neustále vystavena vlivu mnoha chemických sloučenin.

„Tito obyvatelé mají zahrady a ovocné sady. A to je noční můra. Vodu z těchto osad není možné použít ani pro průmyslové účely, přesto ji místní používají na zalévání rostlin, třeba rajčat. A plody pak jedí. Proto je tam nemocnost tak vysoká,“ píše Bolotova mimo jiné v práci na téma Každodenní život v Dzeržinsku, hlavním městě sovětské chemie.

A co bude dál? Zatím se moc neví. Ze života v Rusku se v poslední době moc informací nedostává. Natož z někdejšího hlavního města sovětské chemie.