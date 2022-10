Pro představu výroba jednoho díla zaměstná dvě desítky zkušených sochařů několik měsíců.

Muzeum voskových figurín Grévin už v Praze svou působnost ukončilo. Pobočka slavného pařížského muzea voskových figurín Grévin, které ve Francii funguje od konce 19. století, byla v Praze otevřena v roce 2014. Po čtyřech letech svoji činnosti kvůli ztrátovému provozu ukončilo. Když bylo ještě otevřené, měli tu Pražané a návštěvníci hlavního města možnost si královnu Alžbětu II. prohlédnout pěkně zblízka.

Slavnostní inauguraci královniny voskové dvojnice tu muzeum uspořádalo v roce 2017 za účasti britské velvyslankyně v České republice u příležitosti oslav 65 let panovnice na trůně. Stalo se tak jedenadvacet let poté, co v březnu roku 1996 britská královna Alžběta II. navštívila spolu s manželem poprvé Prahu a setkala se s tehdejším prezidentem Václavem Havlem.

S voskovou dvojnicí zesnulé královny Alžběty II. se ale u nás máte stále možnost setkat. Ne už sice v Praze, ale pokud se vypravíte do Karlových Varů, najdete ji v prostorách novogotického kostela sv. Lukáše, jehož historie sahá až do 18. století. Právě tady můžete na výstavě voskových figurín pohlédnout zblízka do očí královně Alžbětě, ale také Johnu Lennonovi nebo třeba Fantomasovi. Voskové figuríny v muzeu HOUSE OF WAX v kostele sv. Lukáše vás seznámí s význačnými královskými rodinami, slavnými návštěvníky Karlových Varů, prezidenty, vojevůdci, sportovci i slavnými zpěváky či hvězdami seriálů. Kostel, který v Karlových Varech stojí od roku 1877, má zajímavou historii. Pro anglickou klientelu lázní jej nechal postavit karlovarský stavební rada podle návrhu lipského projektanta Mothese a celou stavbu financovala britská královská rodina.

Zdroj: Deník, ČTK, houseofwax.cz