Na Moravě je více než 300 vinařských obcí a ve většině z nich otevřené sklepy rádi pořádají a považují je za jednu z hlavních událostí sezony. Sjíždějí se na ně návštěvníci z celé republiky, ale i ze zahraničí.

A v čem vlastně takové otevřené sklepy spočívají? Ačkoliv je každá taková akce unikátní a každá obec jí vdechne svou jedinečnost, tak podstata zůstává podobná. Vinaři v dané obci otevřou své sklepy a návštěvníci mohou ochutnávat po vzorkách během celého dne.

Mimořádné zážitky. Chutě světa vína a sektů u Dunaje lákají i české cykloturisty

Nejčastěji se degustuje za žetony, které se kupují spolu se vstupem, a koštuje se z krásných skleniček, které můžete nosit ve speciálních kapsičkách na krku. K tomu vyhrává hlavně cimbálová muzika, ať už v moderním pojetí nebo klasicky a v úchvatných krojích.

K dobrému pití patří dobré víno

Nesmí chybět ani jídlo, protože když se pije, hlad na sebe nenechá dlouho čekat. A tak na každém rohu můžete ochutnat vlastně cokoliv, na co máte chuť. Někdo peče selátko, někdo zase dělá klobásy, jinde vám nabídnou domácí sádlo nebo škvarky. Pokud jste milovníkem sladkého, tak koláče a buchty. Vybere si tu opravdu každý a ani opravdoví gurmáni nebudou ochuzeni, protože vinaři se většinou chtějí vytáhnout a prezentují se tím nejlepším, co mají a umějí. A to nejenom vínem, ale i právě jídlem a kulturním programem. Nechybějí různé soutěže v poznávání vín nebo vůní ve vínech. Odměnou je pak kromě dobré zábavy většinou právě víno, třeba celý trakař. To vše se nese ve velmi pohodovém duchu, nikdo nikam nespěchá ani se za ničím nehoní. Všude vládne pohoda a milá atmosféra.

Vytáhnout se jedinečným nápadem

Nejvíce otevřených sklepů se koná začátkem léta, ale putovat můžete v různých podobách v podstatě celý rok. Vinaři se také častokrát snaží tyto akce něčím ozvláštnit, nebo je udělat jedinečnými, aby více zaujali, a ještě o něco vám zpříjemnili den. A tak třeba v Blatnici pod Svatým Antonínkem otevírají sklepy večer a popíjí se přes noc. Akce Blatnické búdy pod Hvězdami proběhne 13. srpna.

Za červeným vínem vyrazte do okolí Velkých Pavlovic!

Sklenička vína při západu slunce nebo za svitu měsíce je zárukou opravdové romantiky. Ve Velkých Pavlovicích pro změnu spojili putování s oranžovou barvou a doporučují, aby se návštěvníci oblékli do této veselé barvy. Pohled na takové množství lidí v oranžové je pak opravdu jedinečný. Víno v oranžovém se ve Velkých Pavlovicích koná 2. července.

K vínu patří dobrá nálada a ani trocha recese neškodí, takže v Novém Šaldorfu spojili otevřené sklepy s kopáním písku formou recesistické akce, kdy týmy soutěží v kopání písku a vynášení puten ze sklepa. K tomu se samozřejmě popíjí, lidé se dobře baví a nikomu nevadí ani zima, protože se to vše koná v lednu. Často jsou také otevřené sklepy spojeny se sezonní událostí, jako jsou Svatomartinská nebo růžová vína.

Obecní spolupráce

V některých vinařských obcích jsou otevřené sklepy formou tzv. „služby vinařů“. Spočívá to v tom, že v určitém období, nejčastěji během hlavní sezony (zhruba duben až září), má v dané obci alespoň jeden vinař otevřeno i ve všední den, alespoň část dne. Vinaři v obci se pak střídají, a tak je v obci vždy pro návštěvníky někdo k dispozici. K Šidlenám za vinařem v Miloticích můžete vyrazit od 11. 6. do 9. 10., Léto otevřených sklepů v Pavlově se zase koná od 17. 6. do 28. 8., Za vínem do sklepa v Moravské Nové Vsi pak od 27. 5. do 4. 9.

Kde všude tedy můžete otevřené sklepy navštívit?

V Dobšicích, Vrbovci, Novém Šaldorfu, Jaroslavicích, ve Velkých Bílovicích, Velkých Pavlovicích, v Pavlově, Hruškách, Blatnici, Čejkovicích, Zaječí, Vrbicích, Tasovicích, Nechorách, Bulharech, Perné, Žernosekách a na mnoha a mnoha dalších místech.

Více informací najdete zde: www.vinazmoravyvinazcech.cz.