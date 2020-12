„Letos je to však jiné. Míchají se tu Vánoce s koronavirem a je to znát. Zažili jsme u nás i dny, kdy jsme museli denně odbavit dohromady přes čtrnáct tisíc balíků, což jsou neskutečné počty,“ říká.

Práce někdy vyžaduje fyzickou sílu a šikovnost. „Lidé naším prostřednictvím posílají třeba pračky, ledničky, ale například i trampolíny. Místo toho, aby je umístili do palet, tak jsou pouze zabalené. Obtížně se s nimi pracuje, řidič je nakládá ve dvou a na místě se neobejde bez pomoci. To ho dále zdržuje," popisuje.

Zdroj: DENÍK/ArchivDoručovatelé se střídají v osmihodinových směnách od pěti hodin ráno do osmi večer. „Je to nezbytné, pokud se máme při nakládání zásilek vyvarovat chaosu. Důležité to je zvláště nyní, kdy místo osmdesáti balíku denně odbavuje každý doručovatel v průměru ještě o stovku více," zdůrazňuje Bárta.

Obtíže neovlivňuje ani tak počet balíků jako počet doručovacích míst. „Pokud rozvážíte v lokalitě, kde tvoří firmy výraznou část příjemců, tak víte, že na některých místech vyložíte spoustu zásilek najedou. Pokud ale jedete třeba na sídliště, a jdete po jednom balíku ke každému bytu, strašně se tam zdržíte,“ vysvětluje.

Mnozí však snahu ocení. Podle zkušeností Bárty je mýtem, že Češi nedávají spropitné. „Když jezdíte stále na stejná místa ve svém rajónu, tak vás tam lidé už poznávají. Zvláště pak na venkově jsou vyloženě rádi že vás vidí,“ prozrazuje Bárta.

Sám má přitom zkušenosti s tím, že někteří zákazníci snášejí případné zpoždění s obtížemi. „Jste přetížení, v dopravě jsou zácpy a pak je jasné, že pravděpodobně balík nedoručíte včas. Dva dny čekání se tak změní třeba na čtyři. Někdo nám na to řekne, že zásilku očekává a přivézt mu ji zkrátka musíme stůj co stůj. Většina lidí je ale bez problémů,“ zdůrazňuje. Připouští ale, že ho někdy nemile překvapí, jak mohou být někteří lidé sprostí a agresivní.

Práce na poště je zvláště v těchto dnech nesmírně náročná po fyzické i psychické stránce. „Mladší kluci ale mají dobrou kondici a jsou nesmírně šikovní. Dovedou si práci dobře organizovat. Jeden si třeba obvolá zákazníky v ulici do které zamíří, lidé tam na něj pak už čekají,“ popisuje Bárta.

Zvládnutí náročné situace je také o jejich vzájemné pomoci. „Samozřejmě se někdy stane, že nestíháme doručit všechny zásilky a musejí zůstat na poště, ale je to výjimečné. Kolegové si často zásilky předávají i mezi sebou, podle toho, kolik mají volného místa, aby to stíhali. Dnes se to ale odbavuje načtením kódů a navíc mohou zákazníci platit kartou, což oproti minulosti vše výrazně zrychluje,“ uznává.

Letos do chodu depa zasáhla i koronavirová epidemie. „Kolegové zůstávali kvůli nařízené karanténě i deset dní doma, i když jim nakonec nic nebylo. Naštěstí to nebyl můj případ,“ ujišťuje. Mezi jeho kolegy je možné s různými rolemi nalézt lidi všech věkových kategorií, i když mladší dominují.

V současné bláznivé době se už těší na letní prázdniny, které jsou v tomto pro doručovatele zase naopak spíše obdobím klidu. „Lidé totiž nejsou ani zdaleka tak aktivní,“ dodává Bárta.