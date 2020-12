Zdroj: Facebookový profil

Martin Nejezchleba - Data analytik, 23 let, Brno

Velké selhání v první vlně pandemie má na svědomí ministr Vojtěch spolu s premiérem Babišem. Ten Vojtěcha často tlačil do rozhodnutí a vyjádření, která byla zmatečná a pro řadu lidí nesrozumitelná. Naopak současný ministr Blatný to zvládá dobře.

Zdroj: DENÍK/Archiv

Konečně je cítit, že se diskuze o opatřeních a vývoji pandemie vede spíš s odborníky, bez ohledu na možný zisk politických bodů.

Bohužel, řada lidí je už ze situace frustrovaná a neobratné řešení první vlny natolik podkopalo autoritu českých politiků, že jich mnohem víc než dřív nová opatření jednoduše odmítnou.