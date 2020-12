Osoby a obsazení: Otec Václav je všeuměl a vtipálek, takže matka Eliška musí řídit domácnost. Děda Přemysl je kritik doby, babička Anežka naopak s dobou jde. Teenagerka Ludmila je rebelka. Její bratr Břetislav trpí nezdravým zájmem o politiku. Batole Kazi je chytřejší, než byste čekali. Všichni mají psa Osla.

Ludmila: Hele, lidi pojďme na náměstí testnout, jak stánkaři dodržujou vládní pravidla.

Václav: Jsme snad inspekce?

Břetislav: To by mohla být taková vánoční rodinná hra. Místo kina a divadla.

Kazi: Já cu stom!

Anežka: Vnouče mluví!

Eliška: Miláček Kazuška jen tak blábolí.

Břetislav: Houby blábolí, jasně říká, že chce vidět vánoční stromek vztyčený a ozdobený naší milovanou radnicí.

Na náměstí:

Ludmila: Pane stánkař, svařáka.

Stánkař: Můžu vám prodat jen celá balení. Tady mám várnici. Dvacet litrů bratru za dva litry, ať nežeru. Ale ta várnice je z nerezu. Za tu chci dvacítku.

Václav: A k čemu by nám jako ta várnice byla?

Stánkař: To je mi u zadku, pane, já prostě prodávám jen zabalený, rozuměno?

Eliška: To je vydřiduch! Jdem o dům dál!

Břetislav: Pane stánkaři, prodal byste tady psu Oslovi tekuté krmivo?

Stánkař 2: Prodávání tekutého krmiva psům PES nikterak neupravuje. Co si ten váš mazel dá? Mandlovici, medovinu, svařák nebo grog?

Václav: Stačí mu svařák. Ale zabalte nám to do pěti kelímků. A ještě kolu pro tady nezletilého Břetislava.

Stánkař 2: Tak to tedy prrr, já nechci mít oplétačky s úřadem. Zabalím to do krabice s nápisem krmivo pro psa. A až odtáhnete, dělejte si s tím, co chcete.

Ludmila: Tak nám k tomu dejte pár prázdných kelímků.

Stánkař 2: To není problém.

Břetislav: A chudák Osel?

Ludmila: Vedle mu koupíme balenou šunku.

Václav: To tekuté krmivo je zřejmý podvod! Toho se přeci nemůžeme účastnit!

