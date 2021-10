Moravskokrumlovská knihovna se již po třinácté účastnila projektu na podporu čtenářské gramotnosti „Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka“ jehož cílem je rozvoj čtenářských návyků žáků již od prvního ročníku školní docházky. Do tohoto projektu Národní pedagogické knihovny se zapojilo celkem 177 žáků základních škol v Bohuticích, Dolních Dubňanech, Hostěradicích, Jezeřanech – Maršovicích, Jiřicích u Miroslavi, Ivančická a Klášterní v Mor. Krumlově, Lesonicích, Olbramovicích, Rybníkách, Skalici, Suchohrdlích u Miroslavi, Tavíkovicích a Vémyslicích. Děkujeme Městské knihovně za pěkný příspěvek a fotky.

Krumlovská knihovna uspořádala už třinácté pasování čtenářů. | Foto: se svolením Městské knihovny Moravský Krumlov

Tradiční pasování v červnu bohužel muselo být kvůli koronavirové epidemii odloženo na podzim. V druhé polovině září začalo samotné pasování, nyní již druháčků, nejdříve ze vzdálenějších okolních škol, kteří postupně přijížděli do Městské knihovny v Moravském Krumlově. Zde na ně již čekaly pracovnice knihovny, aby malé školáky slavnostně přivítaly v královském převleku. Poté, co děti složily pasovací slib, poklekly před knihovnici Radmilu Dvořákovou převlečenou za paní královnu a ta je odpasovala pravým rytířským mečem na čtenáře. Vedoucí knihovny Martina Nováková jim předala dárek – krásnou knížku dobrodružných příběhů spisovatelky Michaely Fišarové nazvanou První školní výlet, kterou dětem darovalo město Moravský Krumlov v rámci projektu MAP II. Obrázky do ní nakreslila ilustrátorka Aneta Žabková. Každý ze žáků přečetl kousek z této nové knihy, aby ukázal, že umí číst a že si ji opravdu zaslouží. Svým podpisem na pasovací listinu potvrdil, že umí psát a zároveň, že knihy bude opatrovat jako nejvzácnější poklady.