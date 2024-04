Taneční show akademie Mighty Shake Znojmo nesla název Promlouváme beze slov. Konala se ve spolupráci s internátní školou, Mateřskou školou, Základní školou a Praktickou školou Znojmo ve čtvrtek v Městském divadle.

Taneční show akademie Mighty Shake Znojmo nesla název Promlouváme beze slov. | Video: Stanislav Nováček

Členové znojemské taneční skupiny Mighty Shake odtančili dvě vystoupení – odpolední a večerní a diváci v zaplněném znojemském divadle shlédli nabitý dynamický taneční program. Byl to průřez taneční sezonou 2023 až 2024.

„Účinkovalo na sto osmdesát dětí ze Znojma a z naší pobočky z Hrušovan nad Jevišovkou, vystoupilo osm street dancových složek, mini přípravky, starší děti a junioři. Nejmladší děti jsou od pěti do osmi let, starší devět až dvanáct a junioři ve věku dvanáct až šestnáct let. Nechyběly ani děti z Internátní školy pod vedením paní Pavlínky Veselé. Výtěžek z akce poputuje do internátní školy, Nikolce Dohnalové na úhradu celoročního pobytu." informoval zakladatel Mighty Shake Znojmo Petr Velecký.