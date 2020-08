Třetí skupina posluchačů věnovala pozornost experimentální archeologii. Zapojila se do údržby repliky slovanského stavení – polozemnice, dále budování ohradního plotu areálu muzea a vyplétání ohradního plotu pro výběh koz. Pod vedením paní Šárky Stehlíkové ze Suchohrdlí proběhla rovněž výuka pletení košíků z vrbového proutí, které se zúčastnili nejen studenti, ale také několik dalších zájemců, kteří si sami upletli svůj košík. Všichni studenti se během svého pobytu na Hradišti také aktivně zapojili do průvodcovské činnosti a podávali odborný výklad domácím i zahraničním návštěvníkům v expozici „Velkomoravský Znojem“. Tuto práci v souvislosti se získáváním zkušeností v komunikaci s lidmi a ve cvičení jazykového projevu pokládáme pro budoucí učitele za velmi užitečnou a důležitou. Tím se současně dostáváme i k další významné akci.

Archeologická expedice na Hradišti se od 26.7.-2.8. stala také základnou pro účastníky projektu Pedagogické fakulty MU. V rámci tohoto projektu FR MU „Letní historická praktika – inovativní cesta k výuce historie“ se skupina budoucích učitelů historie na tematických výletech seznamovala s regionálními dějinami od pravěku až po současnost. Kromě toho se studenti pod vedením Mgr. L. Kratochvíla a učitelů z praxe Mgr. L. Bílka a Mgr. J. Krajčiroviče učili, jak uvést získané poznatky pomocí metod čtenářské gramotnosti i metod zážitkové pedagogiky do výuky dějepisu. Studenty Masarykovy univerzity doplnili i studenti Mendelovy univerzity, kteří region Znojemska zkoumali z hlediska vztahu krajiny, dějin a prezentace památek.

Konečně v samotném závěru letošní archeologické praxe jsme byli panem proboštem Josefem Hudcem pozváni zatím na prohlídku a zdokumentování kamenného zdiva v kněžišti kostela sv. Hypolita. Silná vrstva omítky zde byla až do výšky 2m z důvodu zemní vlhkosti zedníky odstraněna. Připravuje se izolace stěn a v souvislosti s tím také menší záchranný archeologický výzkum, na jehož provedení jsme se s panem proboštem již domluvili. Přes ne příliš dobré očištění kamenného a místy cihlového zdiva se nám při jeho detailním studiu podařilo rozeznat dvě stavební fáze – gotickou a barokní. Vše bylo kresebně i fotograficky dobře zdokumentováno. Pátrání po nejstarší – velkomoravské stavbě rotundy, jejíž jižní okraj apsidy i části lodi jsme výzkumem vně kněžiště zachytili již v r. 1987 a 1988, bude velmi důležité. Předpokládáme, že v sondách uvnitř současného kněžiště by se mohlo podařit zachytit zbytky obloukovitě klenutého základového zdiva této stavby a snad i některé z dalších předpokládaných bohatých velkomoravských hrobů. Tím by se předložil další jasný důkaz existence tohoto starobylého kostela a odbourala by se současně i pochybnost několika brněnských odborníků, kteří pro uznání objevu potřebují další důkazy. Závěrem lze konstatovat, že letošní Letní archeologická praxe studentů historie PdF MU byla rozhodně úspěšná a bohatá. Všem účastníkům poskytla možnosti se důvěrněji seznámit s různými formami archeologické práce, které mohou velmi dobře využít ve své vlastní, budoucí pedagogické praxi.

BOHUSLAV KLÍMA