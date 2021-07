Architekt znojemského Domečku přispěl i ke slávě znojemské keramiky

Letos v červenci uplyne 140 let od doby, kdy Německý měšťanský spolek ve Znojmě rozhodl o stavbě německého národního domu známého současníkům jako „Domeček“. Z několika návrhů vybral stavební plán a rozpočet znojemského rodáka architekta Josefa Slowaka, který se v letech 1869-71 podílel na výstavbě železniční dráhy do Znojma a nedávno dokončil první etapu výstavby Karlových Varů. Současně se stavební činnosti zde provozoval i tradiční výrobu majoliky podle starých receptur, které se předávaly z generace na generaci. K jeho profesním aktivitám stavaře nepochybně přispělo i rodinné zázemí podnikatelů v keramickém průmyslu. Děkujeme Liboru Slovákovi za zajímavý pohled do místní historie.

Znojemský rodák Josef Slowak se věnoval i výrobě majoliky podle tradičních receptur. | Foto: Deník/VLP Externista