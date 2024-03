Autoopravář junior 2024 – středoškolská soutěž pro žáky posledních ročníků autooborů. Tradiční celostátní klání, jež se těší mezi odbornými školami velké oblibě. Jejím úkolem je studenty motivovat a rozvíjet spolupráci mezi budoucími zaměstnavateli a středními školami.

Automechanici z Přímky triumfovali v prestižní soutěži Autoopravář junior | Foto: SOU a SOŠ SČMSD, Znojmo

Předposlední únorový den. Konečně je to tady. Jdeme do toho. Vyrážíme zápolit za sebe samé i za školu. Zástupci znojemské Přímky, žáci 3. ročníku oboru Automechanik, Lukáš Rossiwal a Vojtěch Loucký se s touhou uspět a snahou porvat se o skvělý výsledek vydávají do místa konání soutěže. Cílem jejich cesty je malebná Kroměříž, konkrétně reprezentativní prostory Školicího centra Škoda auto.

Autoopravář junior je náročnou celodenní soutěží sestávající z několika disciplín, kde obstát mezi automobilovými nadšenci z mnoha specializovaných škol není vůbec snadné. „Bylo nutno absolvovat všechny tři části soutěže – teoretickou, poznávací i praktickou. Nejprve nás čekal e-learningový test, následovaly praktické úkoly – montáž a demontáž kola s úzkoprofilovou pneumatikou, vyvážení kola, diagnostika akumulátoru či elektronických systémů se zážehovým motorem, diagnostika kotoučové brzdy nebo poznávání částí klimatizace,“ vysvětloval Lukáš.

„Věřili jsme, že jsme skvěle připraveni, na Přímce máme kvalitní praktickou i odbornou přípravu, naši vyučující jsou mistři svého oboru. Trénovali jsme zejména na odborném výcviku u pana Psoty, pan Kuřitka nás nenechal vydechnout a opakovaně s námi procházel diagnostiku motorových vozidel. V rámci teoretických znalostí jsme se zaměřovali na poznávání částí motoru, osvětlení vozidel nebo klimatizaci,“ poznamenal Vojtěch.

Ptáte se na souhrnné výsledky našich reprezentantů? Nad očekávání! V celkovém pořadí obsadil Lukáš exkluzivní třetí místo, Vojtěch pak vynikající místo šesté.

„Kluci zaujali porotu komplexními znalostmi, jejich umístění považuji v tak silné konkurenci za famózní úspěch. Je to pro nás velkým potěšením a uznáním každodenní pedagogické práce,“ dodal Ing. Karel Doležal, vedoucí oboru Automechanik.

A závěrečné dojmy účastníků? „Jsme šťastni, že jsme se tak dobře umístili, vždyť od postupu do finále nás dělil jen kousek. Už samotný průběh soutěže byl skvělým zážitkem, starali se o nás milí komisaři, pracovali jsme s diagnostikou a nejnovějšími přístroji. Nemůžeme opomenout ani hodnotné ceny od organizátorů soutěže a od vedení naší školy,“ poznamenali nadšení automechanici.