Berušky i šneky nejvíc potěšila nadílka balonků

Druhou únorovou pořádal městys Šatov pro děti tradiční maškarní karneval. Letošní téma bylo "Co se děje v trávě". Sál se tedy hemžil beruškami, šneky i různým hmyzem. Všichni se zapojili do zábavných her a soutěží.

Šatovské děti se bavily na tradičním karnevalu. | Foto: Foto: archiv městyste