Projektu Run and Help Konta Bariéry se může zúčastnit každý, kdo se rád hýbe a pomáhá druhým. Může to být jednotlivec, rodina, skupina přátel, konkrétní firma a její zaměstnanci, nebo třeba fotbalový klub a další. Nejde o závratné sportovní výkony, ale o sportovně-charitativní akci na podporu konkrétních lidí s handicapem.

Přečtěte si příběh Dáši, která jako malá přišla kvůli rakovině o nohu. Letos ji můžete v projektu Run and Help pomoci

V šesti letech jí rakovina vzala nohu. Stále sní o tom, že bude zase bruslit

Run and Help probíhá každý rok v dubnu, květnu a červnu. Konkrétní datum si účastníci určují sami podle svých možností a aktuální situace. Důležité je dodržet stanovené rozmezí. Účastníci se do Run and Help přihlašují prostřednictvím registračního formuláře na webu Konta Bariéry. Registrace jsou již spuštěny na Run and Help.cz . Startovné se rovná výši příspěvku, který se rozhodnete věnovat na pomoc handicapovaným. Příspěvky jsou zcela dobrovolné.

Charitativní běhy pod hlavičkou Konta Bariéry se budou konat až do konce června po celé České republice. Patronát nad nimi převzala tenistka a moderátorka Andrea Sestini Hlaváčková. „Konto Bariéry je pro mě respektovanou charitativní organizací, nabídka stát se ambasadorkou projektu Run and Help mě proto mile překvapila. Můžu pomáhat ve spojení s pohybem a moc se na to těším,“ říká stříbrná olympijská medailistka z Londýna a dvojnásobná grandslamová šampionka ve čtyřhře. Tenis si zahrála i v novém charitativním spotu nadace, ve kterém uteče pomáhat Dáše uprostřed tréninku na kurtu.

Jen se podívejte v našem videu, jak na takovou situaci reaguje její trenér: Andrea Hlaváčková na útěku z téninku.

Celý rozhovor s tenistkou a moderátorkou Andreou Sestini Hlaváčkovou si může přečíst zde:

Na pomoc handicapovaným dětem bude dražit rukavici Sereny Williams

„Sedm dosavadních ročníků Run and Help vyneslo přes sedm milionů korun a pomohlo téměř 140 handicapovaným. Věřím, že osmý ročník, po dvou letech konečně bez protiepidemických opatření, bude minimálně stejně úspěšný, jako ty předchozí ” dodává ředitelka Konta Bariéry Božena Jirků.