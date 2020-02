/FOTOGALERIE/ V sobotu 22. 2. 2020 se v naší obci Blížkovice konal tradiční masopustní průvod masek za doprovodu dechové kapely, kterou vezlo koňské spřežení. Do průvodu se zapojili členové naší Tělocvičné jednoty Sokol Blížkovice a členové Sdružení dobrovolných hasičů Blížkovice. Věková skladba účastníků byla rozličná.

Blížkovice oslavily masopust. Foto: archiv TJ Sokol Blížkovice | Foto: Deník / VLP Externista

Po krátké odmlce, kdy se v naší obci masopustní průvod a pochovávání basy nekonalo, se nám tuto tradici podařilo znovu obnovit a již několik let udržovat. Byť především následné pochování basy se koná v polních podmínkách. Vzhledem k nevyhovujícímu stavu naší sokolovny basu totiž pochováváme pod otevřeným nebem přímo na náměstí. Nicméně věříme, že to nebude dlouho trvat a opět se nejen na pochování basy do sokolovny brzy vrátíme.