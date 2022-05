Tuto vzpomínku zorganizovala paní Eva Balíková, vedoucí institutu pro křesťanskou kulturu. Jak sama uvedla, do Hlubokých Mašůvek, významného poutního místa jihozápadní Moravy přichází mnoho poutníků. Toto duchovní centrum přitahuje také umělce, kteří tu nacházejí inspiraci pro svou tvorbu. Ne jinak tomu bylo i s malířkou Bedřiškou Znojemskou, rodačkou ze Znojma, podle kterého si vybrala i svůj pseudonym.

I když po dlouhou dobu žila u Kolína a v Praze, velice ráda se vracela do okolí svého rodiště. V Hlubokých Mašůvkách bývala často jako host na faře v době, kdy tu jako farář působil rakouský kněz řádu servitů otec Gerhard Walder. Oba milovali umění a tak zde zanechali po sobě stopu v podobě cesty sedmi bolestí Panny Marie Via Matris, která byla odhalena v roce 2001 a kapličky, které ji lemují jsou vyzdobeny obrazy právě Bedřišky Znojemské.

Odešla Eliška Pechová. S rodnými Mašůvkami zůstávala spjata celý život

Každoročně v září při svátku Paní Marie Bolestné se koná pouť Via Matris až k památníku osvobození, kdy se vzpomíná na všechny, kteří trpěli v době válek a je zde připraven malý program. Pro dnešek byla představena výstava obrazů Bedřišky Znojemské a dětských kreseb ze soutěže „Malujeme pro Afriku‘‘, která probíhala po dobu osmi let pod patronací malířky. Na úvod řekl několik slov farář Laštovička a pan starosta Hlubokých Mašůvek Zbyněk Frey. Poté děti z místní školy s paní učitelkou zazpívaly několik tematických písniček a nakonec si vzala slovo paní Eva Balíková, která řekla několik slov o životě a významu malířky a jejího díla a také významu této výstavy. Tím byla výstava otevřena a mohli jsme si prohlédnout jak obrázky dětí s duchovní tématikou, tak vybraná díla Bedřišky Znojemské, k jejichž poselství nám paní Balíková vždy řekla několik slov. Po prohlídce jsme se vydali na cestu Via Matris, dnes ovšem bez muziky, spíše jsme se zastavili u každé kapličky a paní Balíková nám osvětlila význam jednotlivých obrazů. Cesta končila u posledního zastavení a dále následovala volná prohlídka poutního areálu v Hlubokých Mašůvkách a dále poutní mše svatá, s žehnáním předmětů.

Mašůvky zažily duchovní setkání. Sedmibolestná cesta vítá poutníky dvacet let

Tato vzpomínková akce na malířku Bedřišku Znojemskou, která nás navždy opustila 18. prosince 2021 nám připomněla, že právě dnes, kdy je svět znovu stravován nenávistí a ozbrojenými nepokoji, je třeba, abychom nadále spolu nesli mírovou pochodeň a abychom mohli žít v místě klidu, pokoje a smíření. A jak řekl pan starosta, k těmto místům by měly patřit i naše Hluboké Mašůvky.

Petr Grégr