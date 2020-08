Ani v letošním roce si nenechali lidé v Boskovštejně ujít příležitost setkat se svými sousedy, chalupáři a přáteli na Boskovštejnském dni, který dá se říci ,patří k již tradičním kulturním akcím obce. Program je připraven pro všechny věkové kategorie. Čtvrtou srpnovou sobotu zahájili kulturní akci Komedianti na káře. V úvodní pohádce Rytířské povídání o princi Bajajovi, zapojili komedianti do své hry nejen přítomné děti, ale i jejich rodiče a prarodiče. Téměř žádný z diváků si nemohl být jist, že neskončí mezi herci a bude se s nimi společně podílet na ději pohádky.

Oslava Boskovštějnského dne. | Foto: Jindřiška Křehnáčová

V závěru pohádky byla pasována malá slečna Terezka na prvňáčka, neboť je v současné době jediným dítětem z obce, které nastupuje do první třídy. V programu pokračovala Cimbálová muzika Antonína Stehlíka, ta se však po prvních kapkách deště musela přesunout do sálu kulturního domu. V sále byla pro děti připravena tvořivá dílnička a jejich rodiče společně s prarodiči si mohli zazpívat, či zatančit v doprovodu cimbálovky. Po dešti se děti vypravily před kulturní dům a během chvilky proměnily parkoviště v galerii. Malování křídou nadchlo snad všechny děti a během chvilky měli malí malíři spoustu obdivovatelů. Stejně tak mnoho obdivovatelů mělo žonglérské vystoupení Komediantů na káře, které pokračovalo v programu. To, že létají vzduchem při žonglérském vystoupení míčky, kužely není nic neobvyklého, ale když najednou uvidíte ve vzduchu, sekyru, srp, váleček na nudle či kladivo, to už hodně zpozorníte a díváte se kam, že ten předmět přesně dopadne. Vše však brilantně žongléři chytili a bleskurychle předměty střídali.