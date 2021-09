Brontosauři z Fénixu na Templštejně opravili vyhlídku, schody i kus hradby

Čtenář reportér





Na Templštejně se v druhé polovině prázdnin konal už tradiční letní dobrovolnicko - zážitkový tábor se základním článkem Hnutí Brontosaurus Fénix.Tábor by určen pro mládež ve věku 15 až 26 let. Zhruba pět hodin denně se pracuje a pak účastníci prožívají hru s prvky larpu a dřevěných bitev. Letošní táborový příběh byl zasazen do období dobývání jihoamerického kontinentu, kdy do Aztécké říše vstoupili španělští conquistadoři a obrátili ji v prach. Děkujeme Davidu Hamzovi za pěkný příspěvek a fotky.

Dobrovolníci z Fénixu, základního článku Hnutí Brontosaurus, pomáhali opět s opravami na Templštejně. | Foto: David Hamza