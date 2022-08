Průvodem od Tasovického vinařství do vinic na okraji obce vyrazili druhou srpnovou sobotu odpoledne účastníci tasovického zarážení hory. Nesli vysoké tyče ozdobené kyticemi květin a ty pak ve vinohradu vztyčili, aby dali všem na vědomí, že do skončení sklizně hroznů je vinice uzavřená a smí do ní vstoupit jen ti, kdo v ní pracují. Setkání pak pokračovalo posezením u cimbálu.