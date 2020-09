"Byli jsme a budem, ať to slyší svět!" Tak tento nápis se objevil na pěchotním srubu MJ-S 4 Zatáčka a dalších prvorepublikových pevnostech po mobilizaci v roce 1938. Ale odkud je?

Pěchotní srub Zatáčka u Chvalovic. | Foto: Michal Brůža

My už víme. Díky panu Zdislavovi Chalupovi, je mu neuvěřitelných 98 let. Když uviděl fotografii nápisu na naší pevnosti, hned začal recitovat další verše písně. Odsud už byl jen krůček ke zjištění, že je to píseň Byli jsme a budem ze stejnojmenné operety skladatele Josefa Stelibského s původním textem Karla Melíška. A píseň nazpíval R. A. Dvorský s doprovodem. Píseň je chytlavá, tak jsme z ní udělali takovou hymnu Zatáčky. Přidal jsem k ní pár obrázků a myslím, že to ostudu neudělá. Posuďte sami. Doprovázejí ji fotografie z archivu Jana Lakosila a Tomáše Svobody, které jsem již dříve požádal, že je využiji k prezentaci Zatáčky a myslím, že toto byla pravá příležitost.