Odpolednem přítomné provedl herec a moderátor Miroslav Hrabě, který zazpíval i několik písniček. Za město Znojmo přijali pozvání starostka Ivana Solařová, místostarosta Jan Blaha a vedoucí sociálního odboru Stanislav Maar.

Kulturní program

Písně hvězdného Karla Gotta zazpíval zpěvák Kristián Šebek. Jeho pásmo písní Můj vzor, božský Karel, bylo rozdělené do dvou částí, kdy si snad každý fanoušek Karla Gotta přišel na své. Nádherným překvapením byla závěrečná píseň Srdce nehasnou, kterou Kristián zazpíval spolu se svojí sestrou Terezkou, a která vyvolala dojetí na tvářích všech přítomných.

close info Zdroj: se souhlasem Centra sociálních služeb Znojmo zoom_in U Lesíka se v polovině června konal třetí ročník Zahradní slavnosti.

Další hvězdou odpoledne byl Dětský folklorní soubor Dyjavánek. Děti svými tanečky okouzlily všechny přítomné a vnesly do naší slavnosti velkou radost.

Po celé odpoledne byl přítomen i karikaturista Petr Šrédl. Jeho skvělé karikatury potěšily mnoho návštěvníků, kteří si tak domů odnesli zajímavý suvenýr.

Dobrou náladu od začátku akce, nám obstaral i houslista Erik Nesnídal a Cimbálová muzika Špalek.

Před začátkem akce vítali svou hudbou návštěvníky, po celé odpoledne hráli uživatelům služeb Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem na obou budovách a postarali se i o nádherný konec celé slavnosti.

Velké poděkování patří všem, kteří se na Zahradní slavnosti podíleli, byli to zaměstnanci, dodavatelé, sponzoři, dobrovolníci. Bez nich by to nešlo. Už nyní se těšíme a zveme všechny na další ročník.

Autorka příspěvku je ředitelkou Centra sociálních služeb Znojmo