Zas je tu čas výletů a toulavé boty nenechají ledaskomu posedět. Proto i Zdeněk Gajdůšek zase vyrazil do Prahy, tentokrát i s kamarádem Fritzem. Zdeňku Gajdůškovi děkujeme za pěkné fotky a vyprávění.

Další výlet do Prahy, tentokrát s kamarádem Fritzem z Kremsu. | Foto: Zdeněk Gajdůšek

Podnikli jsme před pár dny česko-rakouskou expedici do Prahy. Fritz, rodák z Kremsu na Dunaji a já, rodák z Vlčí Habřiny u Bohdanče jsem vyrazili do metropole nad Vltavou, neb mě kamoš z Rakůs požádal, abych ho provedl Prahou. Jen co jsme přijeli, vyjeli jsme kabinovou lanovkou na Petřín, Fritze totiž moc lákala petřínská rozhledna Ta naše pražská Eiffelovka je vysoká 65,5 metrů a od roku 1891stojí na vrcholu Petřína, což je 324 metrů nad mořem. Jen co jsme k ní dorazili, čekal nás šok. Nahoru je to 299 a výtah nejede! Do prvního patra jsme tak museli vyšlapat 170 schodů, zaplatiti každý stovku zlevněného vstupného, a pak sejít zase 170 schodů zpátky. Náhodou jsem pak ještě zjistil, že o týden dřív jim ten výtah taky nešel. Přijde mi to jako schválnost, když teď chodí málo turistů. Prý je výtah v revizi, ale na tu měli přece rok času. A na internetu o tom, že mají výtah mimo provoz také nenapsali ani slovo. Sem se tedy vracet už nebudeme.