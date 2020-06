Učivo je většinou probrané, procvičujeme, systematizujeme. V odborných předmětech vrcholí příprava na praktickou maturitu a závěrečné zkoušky. Praktickým nácvikem v našich perfektně vybavených odborných učebnách nebo u sociálních partnerů, kde odborný výcvik nebo učební praxe probíhají. Pod odborným dohledem pedagogů a mistrů, kteří jsou žákům vzorem i oporou.

Začátkem dubna si střihneme maturitní písemné práce, na konci už budeme mít v kapse ročníkové vysvědčení a hurá na SVAŤÁK! Dny volna střídají v květnu dny zkoušek. Didaktický test z češtiny. Didaktický test z matematiky nebo z cizího jazyka. Praktické maturitní zkoušky, protože jsme školou odbornou. Obhajoby. SVAŤÁK, svatý týden, dny určené k přípravě na ústní maturitní zkoušky. Prý zjistím, že je krátký. Kdo studoval, ví, o čem mluvím. Před každou zkouškou chybí každému studentovi jeden den. Kéž by tedy bylo na přípravu více času! A v červnu škole zamávám a hurá do práce! Už se mnou počítají, už mám jisté místo!

11. březen 2020 dal všemu jiný směr. Do odvolání zrušeno teoretické i praktické vyučování. Probíhá distanční výuka. Web školy, Outlook Web App, Moodle, Bakaláři, Komens, Google Hangouts, ZOOM, Classroom, Skype, Messenger a s nimi související emailová komunikace, chat, videochat, audiochat, videokonference, Lingea, online výuka EDU České televize či Jeden svět na školách, powerpointové prezentace… Pedagogové a žáci navázali na to, co využívali. Všichni jsou v kontaktu. Pedagogové oceňují velkou podporu vedení školy a koordinátorů ICT. Pravidelná informovanost, jasné instrukce, spolupráce. Zpočátku si každý myslel, že je to na pár dní, maximálně pár týdnů. Období nejistoty se prodlužuje, nevíme, kdy se do školy vrátíme, jak proběhnou maturity a závěrečné zkoušky, když žáci nemohou absolvovat praktické vyučování.

Vždycky jsme si přáli, abychom se na maturitní zkoušky mohli připravovat déle, ale teď byla ta doba dlouhá až moc – moc nejasností, nejistoty, moc času… a nikdo nevěděl, co bude, jak to bude… Distanční výuka v naší škole? Zpočátku bylo zvláštní vídat se jen přes monitor. O to více jsme si uvědomili, jak je důležité se potkávat a co technika nikdy nemůže nahradit. Od vyučujících odborných předmětů jsme měli spoustu videí, návodů, ale řemeslo se přece musí okoukat, osahat… To mi chybělo.

Ondřej Benáček, Kristýna Bohdálková, Martin Havelka, Kateřina Moučková, Kristýna Kubrová a Mgr. Ludmila Karpíšková