Cesta k maturitě na Přímce II. Nakonec škola ožila

Skvělé bylo, když ministerstvo vyhlásilo, že budeme maturovat úředně. Pak se ale vše měnilo, nevěděli jsme, co ještě platí a co už ne, bylo to jak v pohádce o pyšné princezně. Odvolávám, co jsem slíbil, a slibuji, co jsem odvolal… Ministerstvo zrušilo slohové práce, čekají nás jen didaktické testy a ústní část. Pořád nevíme, kdy co bude.

Maturitní zkoušky na Přímce. | Foto: archiv školy