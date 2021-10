Přivítali jsme žáky a pedagogy z Hrušovan nad Jevišovkou, Moravského Krumlova, Vémyslic, Olbramovic, Šanova a Miroslavi a ve spolupráci s dalšími obory, které naše škola nabízí, jsme jim možnosti studia přiblížili nejen teoreticky, ale zejména prakticky. Budoucím středoškolákům jsme se tak blíže představili my, cesťáci, ale i hoteláci se svým baristickým koutkem a kuchaři-číšníci s bezkonkurenčními nápoji, prodavači se svými profesionálně zabalenými dárečky, truhláři s poznáváním dřevin a trénováním zručnosti, automechanici, jak jinak, než s motory a motorkou, žáci oboru Podnikání, obchod a služby dokonce nabídli výrobky, jež budou letos propagovat v rámci své studentské firmy, kosmetičky a kadeřnice měly plné ruce práce při zkrášlování zájemců, a krevní tlak vám mimo jiné změřily žákyně oboru Sociální činnost.

Návštěvníci měli zkrátka z čeho vybírat a nad čím přemýšlet. Když jsme na konci dne vysypali naši schránku, do které žáci vhazovali dotazník spokojenosti, byli jsme překvapeni, kolik pozitivních hodnocení jsme si přečetli: Jarda z Cestovního ruchu i Ondra z oboru Hotelnictví a turismus opravdu všechny odzbrojili, když se představili ve francouzštině. Také bych chtěl mít na základní škole bar, kde si objednám snídani! Po vyučení nabízíte i nástavbové studium, to se mi líbí. Studentská firma, zajímavá koncepce oboru Podnikání, že si vyzkouší podnikání nanečisto. Školní jídelna jako restaurace, to by se mi taky líbilo. Překvapilo mě, že obor Automechanik studují i holky. Netušil jsem, že všechny obory mohou být tak rozmanité a mít takové uplatnění. Zaujala mě Sociální činnost. My přijedeme na akci Řemeslo má budoucnost, tak to vaši školu uvidím a vyzkouším si asi obor Prodavač. Škola nabízí hodně aktivit, líbí se mi všechno – den otevřených dveří, vánoční výstava, přijímačky nanečisto, ale i to, jak se můžu stát na den středoškolákem! Proberu to s rodiči a určitě přijedu! Hodně štěstí všem studentům, měli jste to tu moc hezky připravené!

Mile nás potěšila i pochvala od Mgr. Hrubé, výchovné poradkyně ze ZŠ Klášterní Moravský Krumlov: Moc se vám to povedlo, jezdím sem každý rok a ještě nikdy jsem neodjížděla zklamaná. Je vidět, že jste zdařilí průvodci, velmi hezky jste prezentaci o škole a jejích aktivitách podali vlastními slovy.

Jsme rádi, že jsme svoje zkušenosti mohli předat snad budoucím žákům Přímky.

Eliška Pitrová a Jaroslav Hellinger, CR3.A