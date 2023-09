Recepci hotelu Pousada–Forte de Sao Sebastiano na ostrově Terceira obsadily od května do srpna Nela Fráňová a Magda Hýblová ze střední školy na Přímětické ulici ve Znojmě. Žákyně studující obor Cestovní ruch se z tříměsíční stáže programu Erasmus+ mobilita v odborném vzdělávání vrátily s nově nabytými dovednostmi, které využijí nejen při studiu, ale zejména ve svém profesním životě.

Cestovní ruch ze znojemské Přímky nasbíral na Azorských ostrovech cenné znalosti | Foto: SOU a SOŠ SČMSD, Znojmo

„Neděle 21. 5. 2023, den, kterým započalo tříměsíční odloučení od našich rodin, zvyků, jazyka a kultury. Den, kdy jsme české luhy a háje vyměnily za slunný ostrov Terceira ležící v Atlantském oceánu. Tuto jedinečnou příležitost jsme získaly díky naší škole, SOU a SOŠ SČMSD Znojmo, díky účasti na stáži v rámci projektu Erasmus +. V průběhu těchto tří měsíců jsme pracovaly na recepci ve čtyřhvězdičkovém hotelu a v kiosku nabízejícím výlety na lodi a zážitkové balíčky. Na pracovištích jsme se střídaly, abychom nabraly co nejvíce různorodých zkušeností. A že se práce skutečně výrazně lišila!

Poprvé rutinní činnost za recepcí v hotelu, podruhé prodávání výletů za velrybami či delfíny, vysvětlování bezpečnostních pravidel pobytu na lodi, čištění a úklid neoprenů, potápěčských brýlí, šnorchlů a dalšího hojně využívaného vybavení. Během práce i mimo ni jsme měly možnost setkat se s řadou zajímavých lidí z řad kolegů, místních či klientů pocházejících z různorodých zemí a kultur. Ve volném čase jsme zase nasávaly portugalskou kulturu plnými doušky během různých kulturních festivalů a poznávaly krásy terceirské přírody při návštěvách tamních vulkanických jeskyní nebo během procházek na Monte Brasil s unikátní faunou i florou. Vzpomínky na tohle léto si v sobě budeme hýčkat do konce života,“ shrnula Nela Fráňová, žákyně CR3.A

Její slova doplnila maturantka Magdalena Hýblová: „Než jsem na ostrov odletěla, tak jsem spolu s velkým nadšením cítila i obavy ohledně vzdálenosti od domova, délky stáže a také mi nejeden člověk řekl, že zcela přijdu o letní prázdniny. Obávala jsem se však zbytečně. Tyto tři měsíce byly plné zážitků a skvělých nových zkušeností, které bych nikdy neměla, pokud bych se na stáž nepřihlásila. Nejen, že jsem měla možnost pracovat v oboru, který studuji, ale také jsem získala skvělou pracovní zkušenost. Kolegyně a kolegové na pracovištích byli vždy velmi vstřícní, přátelští a dělili se o své znalosti. Díky jejich ochotě a radám jsem se dokázala rychle zaučit. Práce v kiosku i na recepci mě velmi bavila.

Na recepci jsem se kromě základních dovedností naučila check-in a check-out, provést rezervaci, řešila jsem problémové situace. V kiosku jsem se naučila nabízet a prodávat služby, zvládala jsem práci v počítačovém systému. Oprášila jsem si znalosti o velrybách, delfínech a ostatních tvorech, které žijí na Azorských ostrovech. Byla to taktéž jedinečná příležitost zdokonalit se v konverzaci v anglickém a francouzském jazyce, podařilo se mi zapamatovat si i pár základních frází v portugalštině. Poznala jsem spoustu úžasných lidí, kteří mi po dobu tří měsíců byli druhou rodinou a opravdu velkou oporou. Jejich profesionální přístup, celkové přijetí a laskavost, se kterou se nám věnovali, mi dodávaly pocit, že jsme byly vítané a potřebné. Ukázali nám svůj krásný ostrov, do kterého jsem se rychle zamilovala. Vedle toho i kulturu a tradice, které v Česku nemáme, zde bych zmínila například býčí zápasy. Je pravda, že se mi po domově párkrát zastesklo, ale to k tomu zkrátka patří. Děkuji škole za možnost stáže se zúčastnit. Získala jsem nejen nové pracovní zkušenosti, ale i spoustu nových přátel a krásných zážitků, které jsou nenahraditelné!“

Ostrove Terceira a jeho obyvatelé, děkujeme!