Lidé, kteří roušky potřebují, si je u nás vyzvedávají a nadále vyzvedávat mohou. K datu 2. dubna se u nás sešlo celkem 3 419 ks, vydáno bylo 2 392. Stále máme tady k dispozici něco přes tisíc roušek.

Našim terénním pracovníkům dáváme roušky šité z netkané textilie ve Stacionáři sv. Damiána a ve Vodárně, které jsou jednorázové proto, že je po práci nemusí složitě prát a žehlit, protože se vrací ze "šichty" poměrně hodně unavení. P. Jaroš od rotariánů nám přinesl patnáct lehkých praktických plexištítů, což je velká pomoc pro naše terénní pracovníky. Mockrát děkujeme ještě jednou všem za spolupráci, pomoc a podporu!

Srdečně také děkujeme všem, kdo již přispěli do Sbírky na pomoc potřebným. Trvanlivé potraviny sbíráme prozatím do konce dubna vždy v pondělí a středu od tří do pěti odpoledne ve stupní hale v Dolní Ćeské 1. Potraviny používá naše služba Charitní záchranná síť a rozděluje je rodinám v nouzi a lidem bez domova. Jsme rádi, že nezapomínáte s námi na ty nejpotřebnější. Děkujeme i za případné sdílení. Přejeme nám všem pevné zdraví a optimismus.

