Charita děkuje dárcům. Přinesli i štíty

Milí přátelé, znovu se potvrzuje, jak si umíme v těžkých chvílích pomáhat. Všem nám to dodává sílu do další práce. To se tahkle jednou otevřou dveře, přijde pán, že má doma 3D tiskárnu a tiskne ochranné štíty pro pracovníky v první linii.

Dárce štítů zůstal na vlastní žádost beze jména. | Foto: Oblastní charita Znojmo