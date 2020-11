Tradiční potravinovou sbírku pořádá v sobotu Oblastní charita Znojmo. Dárci se do ní mohou zapojit nákupem v supermarketu na Vídeňské ulici.

Sbírka potravin znojemské Charity. | Foto: Oblastní charita Znojmo

Cílem této sbírky je pomoci lidem, kteří trpí nedostatkem jídla a ocitli se v tíživé životní situaci. Jde o stav, kdy jednotlivec nebo rodina nemá dostatečné příjmy na to, aby byli schopni zajistit základní výdaje na živobytí (jídlo, oblečení, hygienické potřeby). Sbírka potravin se ve Znojmě uskuteční 21. listopadu 2020 od 8.00 do 18.00 hodin a to v hypermarketu Albert na Vídeňské. Darovat můžete trvanlivé potraviny a drogistické zboží. Potraviny a drogerie budou předány Oblastní charitě Znojmo, která je v rámci služby Charitní záchranná síť rozdá potřebným lidem na Znojemsku. Děkujeme všem, kteří se do sbírky zapojí.