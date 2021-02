Přestože máme v budově místnost určenou pro infekční nemoci, nemůžeme zavřít na marodku tři děti ve věku necelých čtyři až šest let. Naštěstí naše bytové jednotky (říkáme jim rodinky) mají dvě sprchy a dvě toalety – pro dívky a chlapce, takže nebyl problém jednu toaletu a sprchu vyčlenit pro izolaci. Děti zůstaly v jednom pokoji, který nesměly opustit, a na vychovatelích bylo, aby tyto malé všetečky udrželi v pokojích. No a teď začíná ta největší legrace.

Zabavte děti, když k nim můžete jen s respirátorem a v ochranném obleku s gumovými rukavicemi. Všechny tři musíme pochválit, jsou to šikovné děti, které se zvládají samy obléct a samy najíst. Vzájemně si také pomohly ustlat postel. Jídlo jsme jim předávali v jednorázovém nádobí, které děti po použití uklízely do pytle. Několik dní vydržely i bez televize, pak jsme jim mezi dveře postavili židli s notebookem a pohádkami. Děti jsme ihned objednali na testy s tím, že je zrušíme, pokud se ohlásí trasování. Jak později zjistila paní ředitelka, trasování se nezdařilo z důvodu uvedení telefonního čísla do kanceláře, kde po pracovní době není nikdo k zastižení.

Děti absolvovaly antigenní test. Protože jednomu z nich vyšel pozitivní, ihned podstoupil i odběr na PCR test, který to potvrdil. Děti zůstaly v karanténě a po nahlášení hygieně se ozvalo i trasování. Zbývající dvě děti s negativním testem se ještě musely podrobit PCR testu. Ačkoli občas zlobí, neposlouchají a někdy se i poperou o hračku, na testech byli tito nejmenší úžasní. Vysvětlili jsme jim, jak odběr probíhá, a vše se obešlo bez slziček a křiku. I personál, který odběry prováděl, děti pochválil a odměnil bonbony. Nechceme se chválit, že jsme to (alespoň zatím) zvládli. Zvládly to hlavně ty děti. A všechno zlé, jak se říká, bývá k něčemu dobré.

To, že zůstaly v izolaci hned tři, bylo vlastně dobře, protože si společně vyhrály a vzájemně si i pomohly. Neměly žádné další příznaky (navíc pozitivní testy mělo pouze to jedno dítě), takže řádily v pokoji, tančily, skákaly a večer před spaním, než pouklízely, nebyla vidět pod rozházenými hračkami podlaha. Po zrušení karantény prošly místnosti důkladnou očistou pomocí generátoru ozónu doplněnou dezinfekcí a praním všeho, co se vešlo do pračky. Zaměstnanci, kteří se o děti v době karantény starali, následně dobrovolně podstoupili sérii testů. Naštěstí pozitivní měli všichni pouze náladu z výsledků.

Šárka Lysáková