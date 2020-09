Během léta se opatření proti koronaviru začala postupně uvolňovat a vše bylo na dobré cestě, tudíž jsme před prázdninami začali znovu se zkouškami a pokračovali jsme v tom, na čem jsme byli domluveni z března. Pak ale přišla další rána v podobě znovuzavádění opatření proti šíření nemoci a to ve chvíli, kdy jsme v podstatě mířili pomalým krokem do finále. Začali jsme už oslovovat sponzory ohledně tomboly, měli jsme připravenou událost, plakáty, vstupenky, pozvánky a další podobné věci a báli jsme se, že o tento kus práce přijdeme. Následovalo tedy několik sezení a debat s chasou společně s organizátory, kde se mluvilo a diskutovalo o různých variantách, z čehož se zrodilo posezení s chasou pod májkou.

Posezení se podobalo samotným hodům. V pátek jsme připravili prostory pro posezení, postavili májku, kterou chasa hlídala. V sobotu dopoledne se pak dolaďovaly ještě některé detaily. V 15:00 pak nastala hodina H pro chasu, nikdo z nás netušil, jak se k tomu lidé postaví, zda přijdou, nepřijdou.. zda se jim bude líbit..

Nakonec dorazil hojný počet návštěvníků, což celou chasu v této nelehké době potěšilo, šlo to poznat ať už na prodeji masa z lodny, které se vyprodalo, tak i na vínu, jenž rozléval hostům sklepnický pár a to "teklo proudem". Velkou oblibu a hojné využití si vysloužil fotokoutek, kde se návštěvníci, chasa, kapela, zkrátka skoro všichni prostřídali, aby si udělali fotku na památku. Po předtančení malých dětí - mladé chasy - a následovném předtančení starší chasy stárek přivítal hosty a začala se tak zábava. O hudební doprovod se postarala kapela TRENĎANKA, která samotným hraním a zpíváním doslova roztančila nejmladší i nejstarší návštěvníky. Ve večerních hodinách jsme se s kapelou rozloučili a chasníci se utíkali převléct, jelikož nás čekalo taneční překvapení, které si od návštěvníků vyžádalo i opakování. Tancovalo a zpívalo se dlouho do noci, což považujeme za obrovský úspěch a moc nás to těší.

Chtěli bychom poděkovat všem, kdo se na akci podílel ať už přiložením rukou k dílu, tak i samotným navštívením akce a vytvořením bezvadné atmosféry. Tak za rok snad zase s tradičními hody, bez nařízení a covidu.

Zdeněk Běhal a Romana Cholevová

Stárci valtrovické chasy