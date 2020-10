Umělci kvůi nynějším vládním nařízením nemohou ani koncertovat, ani zkoušet. Umělecký ředitel Hudebního festivalu Znojmo, dirigent Roman Válek, si našel chutný způsob jak vyplnit část nuceně volného času. Vyhrnul si rukávy a začal vařit povidla. Těšíme se i na vaše zážitky a recepty. Podělte se o ně s čtenáři a posílejte je na redakce.znojemsky@denik.cz

Když nemůže dirigent a umělecký ředitel Hudebního festivalu Znojmo Roman Válek zkoušet a vystupovat, vaří třeba povidla. Foto: Tereza Válková | Foto: Deník / Martin Moštěk

V našem souboru Czech Ensemble Baroque žijeme pro autenticitu, co tedy dělá běžně dirigent v době covidové - fázi bezzpěvní? Samozřejmě vaří autentická valašská povidla (covidla) s dobovými nástroji. Co k tomu potřebuje:

- 100 kileček trnek (ve zbytku republiky čti švestek)

- jedna kamna kachlová s míchačkou povidel

- jeden kotel měděný

- 7 obřích vařeček

- trdlo (jedná se o míchací zařízení, nikoliv o manželku)

- kameninové hrnce na uskladnění (narvat povidla do něčeho jiného je trestné)

- co nejvíc odolných otroků

- asi 70 hodin dobře naloženého času

VÝSLEDEK: zaručeně pravá, vynikající Valašská covidla vysoké kvality, nízké kvantity a pokoj aspoň na rok! PS: Kdo chce namítnout, že švestky patří do kvasu, pak počkejte na druhý díl tohoto seriálu… PPS: V lepším případě zajistí covidla imunitu celému souboru, v horším pak obživu dirigentovi na další rok.