Jednou ze zastávek tradiční cyklistické vyjížďky se sousedy z Dolního Rakouska a za nimi měla tradičně zastávku také ve Vrbovci. Na víno, klobásku a muziku přijelo mnoho cyklistů i majitelů a milovníků veteránů na čtyřech kolem. Děkujeme obci za pěkné fotky.

Ohlédnutí za přeshraniční cyklovyjížďkou Tal am Rad, Údolím na kole, která měla zastávku ve Vrbovci. | Foto: se svolením obce

Jednou ze zastávek a pro mnoho účastníků i cílovou stanicí tradiční vyjižďky Ein Tal am Rad, Údolím na kole, byl právě před týdnem Vrbovec. Cylisty vítaly po celý den dvě desítky zastávek v Dolním Rakousku i na Znojemsku. Ve Vrbovci pro účastníky připravili už odpoledne zajímavý program, který se celý točil okolo kol. Hosté se také dozvěděli, co mají ve vrbovecké sklepní ulici společného bicykly s otevřenými sklepy. A pozdější odpoledne pak patřilo posezení u vína, grilovaných specialit a písniček revivalu kapely Katapult. "Všechno se ve Vrbovci točilo okolo kol. Až oči přecházely, kola kam se podíváš. Ale podívaná to byla náramná…Veliký dík patří všem, kteří k nám se všemi možnými "koly" přijeli. Jsme moc rádi, že přijali pozvání a doufáme, že si den užili stejně jako ti, kteří se přišli na tu parádu podívat," hodnotili letošní ročník vyjížďky a vrboveckého programu zástupci obce.