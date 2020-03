Co pro tebe znamená tvé rodiště?

Narodila jsem se ve městě Plymouth v Massachusetts a většinu života jsem prožila na jižním pobřeží tohoto státu, severně od Cape Cod. Je tam mnoho pláží a chráněných lesních rezervací, které jsem jako dítě a teenager nadšeně prozkoumávala. Žije zde velká část mé rodiny. Rádi se scházíme u jídla, vyrážíme spolu na procházky a trávíme svátky. Naše rodina pochází z různých částí světa. Z babiččiny strany se do Spojených států přistěhovala část mé rodiny na lodi Bowditch z Irska v době Velkého bramborového hladomoru (19. stol.). Jiní členové připluli z Anglie již v období Otců Poutníků (17. stol.) Dědečkova rodina přišla z Holandska během a po 2. světové válce. Naše evropské kulturní dědictví ale příliš neuchováváme. Slavíme Den Svatého Patrika tradičním jídlem corned beef, což je kořeněná hovězí pečeně se zelím a tradičním irským domácím chlebem. Jinak si evropské tradice moc nepřipomínáme.

Čím tě zlákaly ke studiu právě filozofie a psychologie?

Vždycky jsem ráda četla a psala a o všem hodně přemýšlela. Filozofie a psychologie jsou velmi univerzální předměty, které se podle mne dají využít v mnoha aspektech života.

Co tě vedlo k rozhodnutí požádat o místo u Fulbrightovy nadace?

Někteří mí přátelé již dříve absolvovali stáže prostřednictvím Fulbrightovy nadace, ne sice v České republice, ale v jiných zemích, například v Kolumbii a na Novém Zélandu. Všichni měli s programem výborné zkušenosti a povzbuzovali mne, abych si také podala žádost. Vybrala jsem si Českou republiku, protože jsem poznala její kulturu na jaře 2018, když jsem studovala v Praze, a protože jsem zde už nasbírala i jisté učitelské zkušenosti. Během studia v Praze jsem pracovala jako dobrovolník - asistent pro výuku angličtiny pro imigranty. Výběrové řízení bylo náročné. Z více než 200 kandidátů bylo na post asistentů pro výuku vybráno jen 31. Mnozí z nás byli vybráni díky předchozím zkušenostem s výukou nebo pobytu v České republice, ale hlavním kritériem byla přizpůsobivost. Hledali asistenty, kteří zvládnou neobvyklé situace a dobře se adaptují.

Jak ses připravovala na pobyt v Moravském Krumlově? Zažila jsi takzvaný kulturní šok?

Abych se lépe připravila na zdejší pobyt, navštěvovala jsem kurzy češtiny na Masarykově univerzitě. Kurz byl velmi užitečný, ačkoli se trochu stydím, že jsem moc velký pokrok v cizím jazyce neudělala. Nejvíce mi kurz pomohl v porozumění, co obnáší studovat cizí jazyk do hloubky. Byla jsem tedy lépe připravena chápat zkušenosti mých studentům se studiem angličtiny.

Na život v Moravském Krumlově jsem si zvykla díky podpoře pracovníků a studentů gymnázia. Je to mnohem menší město, než ve kterém jsem byla zvyklá žít - Plymouth má asi 60 000 obyvatel, ale je zde navíc také mnoho turistů. Jedním z prvních šoků v Česku byla časná zavírací doba. V USA zůstává spousta kaváren a obchodů otevřených až do devíti hodin večer nebo i déle, takže jsem obvykle jen skočila do auta a zajela si pro cokoli, co jsem zrovna potřebovala. Nově jsem se musela naučit přizpůsobit si rozvrh a pečlivěji plánovat pochůzky. O něco těžší bylo zvyknout si na česko-americké rozdíly ve způsobu komunikace. Myslím, že americká komunikace je povrchnější než česká. Obvykle se na sebe hodně usmíváme a ptáme se “Jak se máš?”, aniž bychom skutečně očekávali odpověď. Také málokdy řekneme někomu “ne”, místo toho používáme “možná”. Oproti tomu Češi nejsou tak usměvaví a jeví se ve vzájemném kontaktu přímější a upřímnější. Otázka “Jak se máš?” podněcuje skutečnou odpověď a říci někomu “ne” není považováno za hrubost. Často mě překvapuje otevřenost studentů jak ke mně, tak k ostatním učitelům.

Řekni nám více o své práci na krumlovském gymnáziu.

Úzce spolupracuji s učiteli angličtiny při přípravě a vedení hodin, aby byli studenti vystaveni přirozené angličtině. Komunikace s rodilým mluvčím se může velmi lišit od komunikace s někým, kdo si ji osvojil jako druhý jazyk. Snažíme se tedy připravovat studenty pro tento typ interakce. Nejčastěji společně s českým učitelem naplánujeme hodinu, kterou pak vedu. Mám tak příležitost sledovat různé způsoby, jakými učitelé plánují své hodiny, a studenti si dobře procvičí poslech angličtiny od rodilého mluvčího.

Myslím, že studenti si nejvíce cení právě interakce s rodilým mluvčím. Existují jisté kulturní zkušenosti a jazykové nuance, které vám učebnice nezprostředkují. Každý týden vedu dva kroužky, otevřené všem studentům. První je zaměřen na rozvoj psaní, takže soustředíme na procvičování této dovednosti pro zkoušku FCE. Druhý kroužek je zaměřen na kulturu a konverzaci, zde probíráme různé aspekty americké kultury a hrajeme jazykové konverzační hry. Pokryjeme tak témata a materiály, které se nevejdou do běžného vyučování. Myslím, že studenti vítají tuto příležitost procvičit si angličtinu v méně formálním prostředí. Úroveň angličtiny našich studentů je podle mě soustavně velmi vysoká. Přestože bývají nervozní, vždy si najdou způsob, jak se mnou promluvit, a pomáhají mi cítit se zde vítaná. Většina z nich je na mnohem pokročilejší úrovni, než jak se sami hodnotí.

Daří se ti studovat češtinu?

Čeština se ukázala jako velmi obtížný jazyk, bohužel na její studium nemám tolik času, jak bych si přála. Umím také trochu španělsky, což se projevuje tak, že si vybavím spíše španělské slovíčko, kdykoli si chci vzpomenout na české.

Co ti pomáhá, když se ti stýská?

Nejčastěji jsem v kontaktu s nejbližšími lidmi přes WhatsApp, Instagram a Facebook. Často si přes tyto aplikace posíláme zprávy, ať už jde o poslední novinky ze života, nebo jen třeba vtipné fotky. Zatím se mi po domově moc nestýskalo, ale když k tomu dojde, uvařím si podle některého maminčina receptu. Studenti a pracovníci krumlovského gymnázia mi úspěšně zaplňují program tím, že mě berou na různé místní akce, třeba Hody nebo taneční. Během Vánočních svátků bylo těžší být pryč od rodiny, ale naštěstí za mnou přijela maminka a oslavily jsme Vánoce spolu.

Rozhovor zpracovali studenti Anglického klubu GMK a Lenka Nožková Karlíková