Do Prahy jsem tentokrát vyrazil 17. listopadu. Zašel jsem se proto samozřejmě podívat na Národní třídu. Bylo tam rušno. Televizní štáby, kytice, hořící svíčky, policajti v uniformách z devětaosmdesátého a vzpomínky na Sametovou revoluci. Ale taky demonstranti kvůli covidovým omezením. Zašel jsem na Náměstí Václava Havla, kde běžely projekce k výročí, výstavy a byly tam i nějaké stánky. Všiml jsem si, že tam měli nějaké nové vydání Krylovy desky Bratříčku zavírej vrátka, zase na LP. Ptal jsem se na cenu a dozvěděl se, že tenhle vinyl stojí dneska 599 korun. Děkujeme Zdeňku Gajdůškovi za pěkný příspěvěk a fotky.

Procházka Prahou 17. listopadu. | Foto: Zdeněk Gajdůšek

Dal jsem si pak pauzu u Pinkasů, Prazdroj měli za devětapadesát korun a výčepní byl fajn. Od všeho ruchu a demonstrací jsem pokračoval na Karlův most. Mezi procházejícími lidmi i pouličními muzikanty vzbudil pozornost klučina v žluté bundě, na několik skladeb tančil i zpíval. Sešel jsem na Kampu a jako pokaždé po bustou Jana Wericha přemýšlel, co by tomu všemu dneska asi pan Werich říkal. Kyž jsem bustu fotil dal se se mnou do řeči gentleman bydlící na Kampě a říkal když jde kolem vždy Wericha pohladí…a ukazoval mi kde bydlí paní Meda Mládková. Je jí už 102 let a prý že už málo vychází. Tady na Kampě má moderní galerii a v Dejvicích u Kulaťáku v Dejvicích hotel Meda.