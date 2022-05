Heiliger Stein leží mezi vinicemi jen pár set metrů za hranicemi mezi jižní Moravou a Dolním Rakouskem. Dnešní dominantou je vyhlídková plošina nad odkrytými základy někdejšího kostela, zbořeného za josefinských reforem. Otevírá se z ní vyhlídka do kraje od Hnanic po dolnorakouský Retz. Dodnes tam stojí kaplička Panny Marie, u které se zastavují například poutníci na cestě do známého rakouského poutního místa v Dreiechen, k Panně Marii u Tří dubů. Jednou za rok se tu v létě také schází ke společné modlitbě a setkání věřící z Retzska a Znojemska.

Svatý kámen je také vyhledávaným cílem či zastávkou pro pěší výletníky a cykloturisty. V každé roční době láká i fotografy, které přitahuje atmosféra místa, rozhledy do krajiny i zdejší květena a zvířena. V trávě na okraji vinic a mezi nimi žíjí napříkad sysli. Pozorovat sysly je nedávno vyrazila i Petra Písařovicová. Získat pěkné záběry znamenalo dlouhé polehávání v trávě. "Sysli jsou poměrně plaší a drží se v blízkosti svých nor, takže při vstupu do jejich bezpečné zóny, jsou v tu ránu fuč. Jo, a co mě tedy trošku urazilo - opovrhují nakrájenou mrkvičkou!" shrnula s úsměvem zážitky z focení Petra Písařovicová.