Když to člověka táhne v Krumlově ven, je to docela jednoduché. Zajde k zámku, prohlédnout si ho po opravě ze všech stran a znovu se potěšit pohledem na opravená křídla i věž, která se jakoby sebevědoměji zdvihá nad městem. A pak vyrazí, kam ho zrovna nápad a nohy ponesou. Do zámeckého parku, dolů do údolí Rokytné nebo nahoru k Floriánku a třeba ještě kousek dál.