Tak jako asi všude i u nás covid změnil Vánoce. V dětském domově jsou Vánoce zaměřené na dodržování tradic stejně jako v rodinách. Na Štědrý den držíme dopolední půst, sledujeme pohádky, připravujeme bramborový salát a smažíme kapra. Děti se samozřejmě podle možností také zapojují. Po večeři a zpěvu koled se rozbalují dárky, stůl je plný cukroví a ovoce. Někteří vychovatelé seznamují děti i se staršími tradicemi, jako je rozkrajování jablíček, výroba lodiček z ořechů nebo třeba vůně františka… Ale covid zasáhl hlavně do příprav. Většinu dárků vychovatelé objednávali přes internet a hlavně jsme museli zrušit každoroční vánoční akademii, na kterou si děti připravují pásmo pohádek a scének pro všechny zaměstnance a zájemce z řad veřejnosti.

Vánoce v Dětském domově ve Znojmě. | Foto: archiv domova

Už od března jsme bojovali s distanční výukou. Proto jsme na konci roku využili nabídek od sponzorů a poprosili je, aby pro naše děti nakoupili tablety vhodné k výuce, za což touto cestou velmi děkujeme. Pro získání představy o fungování dětského domova je třeba vědět, že děti jsou soustředěny v rodinných skupinách maximálně po osmi a mají k dispozici pevný počítač. Zkuste si to představit – přijdete do práce, nejste učitel a máte zajistit výuku u osmi dětí různého školního a předškolního věku. A to někteří učitelé měli představu, že s prvňáčkem budeme sedět u monitoru a procvičovat. Ale když máte ve skupině prvňáčky dva a každý navštěvuje jinou třídu? Do toho ještě děti z druhého stupně nebo učni z učiliště, kteří musí být online i několik hodin. V úvahu vezmeme i další děti z prvního stupně, které sice počítač zapnout umí, ale nepřečtou si pokyny… Náš domov se tedy proměnil na malotřídky.