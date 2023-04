Čtenářka Deníku u moravského moře. Se západem slunce skoro jako na Havaji

Jakub Dosedla specialista sociálních sítí

Nádherné fotky nám do redakce poslala čtenářka Miroslava Jakubčíková. I když se to tak může zdát, nepořídila je v žádném přímořském letovisku. Vyfotila je totiž u nás u Novomlýnské nádrže nedaleko Šakvic na Břeclavsku. Na léto se většina z nás už moc těší, takže pokud nejedete letos k moři, může být pro vás jižní Morava skvělou alternativou. No řekněte, daleko od romantiky na Hawaii to zase tolik nemá.

Čtenářka Deníku u moravského moře. Se západem slunce skoro jako na Havaji | Foto: Miroslava Jakubčíková