Čtvrťáci z Pražské mají zase skvělou třídu. Tentokrát se učí mezi klokany

Čtenář reportér Čtenář





Děti ze 4. C ve znojemské základní školy Pražská se do školy možná těšily o něco víc než někteří spolužáci. Určitě byli zvědaví, co pro ně jejich třídní učitelka připravila letos. A hned prvního září zjistili, že z Mexika, kde měli třídu loni, odhopali letos s klokaní ladností rovnou k protinožcům do Austrálie. Děkujeme paní učitelce Přibylové za krásný příspěvek.

Čtvrťáci z Pražské chodí od prvního září do australské třídy. Se světem protinožců se budou seznamovat celý školní rok. | Foto: Marcela Přibylová