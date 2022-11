Když jsem byl v Praze přes měsícem, pršelo. Tentokrát bylo počasí svátečně slunečné, dokonce bylo přes dvacet stupňů. U nás ve Znojmě bylo prý škaredě a mlha. Musím říct, že jsem do Prahy nepřijel na žádnou demonstraci, i když jich tu bylo na svátek hned několik. Já se jen do Prahy rád vracím, protože jsem tam, vůbec na Václaváku, za pětapadesát let od roku 1967 zažil opravdu hodně. Jak říkával pan Werich: geny máš tam, kde ses na naučil čůrat.

Byl svátek a tak Pražáci z Prahy odjeli a na Václaváku místo nich bylo pár tisíc lidí z celé republiky. Chtěli demisi vlády, vystupovat z NATO a EU a tak dále. Já vím, že to teď všechno stojí za pěkně děkuju, ale tihle mě vážně nepřesvědčili, že by to vytrhli. Někteří mě tam neradi viděli, ale s chutí se fotili s komunistickým kandidátem na presidenta. Další si zase očividně užívali pěkný výlet do Prahy v pěkném počasí.

Šel jsme dál a u Národního divadla jsem potkal opačně zaměřenou demonstraci. Tam se usmívali a ukazovali figurky Putina a Lukašenka s nápisem, který jsem si musel přeložit se slovníkem – bylo to anglicky. Podle nich to jsou „nazí zabijáci“. Tam se demonstranti usmívali, pak jsem se dočetl, že večer to tak pěkný nebylo. Někde u magistrály jim ti druzí demonstranti strhli ukrajinskou vlajku a musela tam dělat pořádek policie.

Protože byl krásný den, nebyli v ulicích jenom takoví nebo onací demonstranti. Hlavně spoustu turistů, u Karlova mostu přímo zástupy. Na Staromáku na ně čekaly drožky (podle cedule hodina svezení na za dva a půl tisíce, kdybyste chtěli nebo potřebovali povozit nějakou návštěvu). Zašel jsem se zase podívat i na Kampu a zajalo mě, že Lennova zeď je zase nově vymalovaná. Nakonec jsem si sedl na guláš a pivo v dejvické sokolovně. Dal jsem si pivo a guláš a dobré to bylo, ceny lidové.