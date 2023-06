V pondělí 19. června se konal již druhý ročník projektu zaměřeného na různé druhy povolání, tentokrát pod názvem Den povolání na Marešce. Jednalo se o jednu z největších akcí, jakou jsme prozatím v prostorách ZŠ JUDr. Josefa Mareše realizovali. Podařilo se nám oslovit nejen znojemské střední školy či odborná učiliště, ale zavítaly k nám také nejrůznější firmy či sportovní oddíly.

V pondělí 19. června se konal druhý ročník projektu zaměřeného na různé druhy povolání, tentokrát pod názvem Den povolání na Marešce. | Foto: Petr Vokurek

Samotný výběr budoucího povolání je častokrát považován za velkého strašáka, a to u všech věkových kategorií. Každý z nás si už někdy položil otázku typu: Čím bych chtěl být? Jaké profesi bych se chtěl věnovat? Když se nad tím jen tak letmo zamyslíme, hledat odpovědi na tyto otázky není vůbec jednoduché. Díky přibývajícím oborům či vzniku nových profesí se na trhu práce objevuje opravdu široké spektrum konkrétních povolání. A vybrat si to správné, to, co by nás naplňovalo, dělalo by nás šťastnými, to je jedna velká alchymie.

O rozlousknutí této záhady se snažíme napříč veškerými aktivitami, a to například prostřednictvím besed s nejrůznějšími středními školami a odbornými učilišti, dále exkurzemi na úřadu práce a v neposlední řadě také již zmiňovaným projektovým dnem. Cíl celého projektu byl tedy jasný - umožnit žákům pátých až osmých ročníků stát se na danou chvíli zemědělcem, kovářem, hasičem, boxerem… Jednotlivá odvětví poznávali nejen po teoretické stránce, ale hlavně po té praktické.

Snad se nám tedy alespoň na malý okamžik podařilo díky tomuto projektu přenést děti z jejich vysněných představ o tom stát se youtubery a influencery, vydělávajícími si nesmyslnými videi, do reality plné zajímavých profesních možností.

Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem, kteří se podíleli na tom, že se z fádního a neoblíbeného pondělí stal den, na který opět dlouho nezapomeneme. Odnášíme si z něj nejen jistou únavu z parného počasí, ale především mnoho poznatků a výjimečných zážitků.

Děkujeme SOU a SOŠ SČMSD, Znojmo, Přímětická; SOŠ Znojmo, Dvořákova; SŠ technická Znojmo, Uhelná; Střední zdravotnická škola Znojmo za představení jednotlivých oborů.

Děkujeme také jednotkám integrovaného záchranného systému, tedy hasičům, záchranné službě, městské policii, že si i přes svou pracovní vytíženost udělaly čas a nechaly nás nahlédnout do zákoutí jejich profesí.

Děkujeme také veškerému sportovnímu sektoru, který se postaral o pohybovou aktivitu, a to nejen pro naše žáky. Jmenovitě děkujeme Znojmo Knights, hokejistům Orli Znojmo, florbalistům z TJ Znojmo, TK Znojmo, fotbalistkám z FK Znojmo, boxerskému klubu Řešeto a zápasníkovi MMA Vladimíru Lengálovi. Za neskutečnou atmosféru na šlapacích motokárách děkujeme SVČ Znojmo. O závodní atmosféru se nám dále postarali také bratři Vaculíkové, kteří nás zasvětili do bouřlivé atmosféry autokrosových závodů.

Děkujeme také NP Podyjí, Vězeňské službě ČR, a také místním firmám za to, že nám rozšířili obzory různorodého zaměření v rámci znojemského regionu.

V neposlední řadě nesmí chybět poděkování hlavním organizátorům akce - paní zástupkyni Martině Štefanovičové, paní učitelce Daně Škapové, které na sobě nesly velké břímě, a to nejen při počátečních přípravách. Dále bychom chtěli poděkovat všem kolegům a také žákům devátých ročníků za hladký a pohodový průběh celé akce.

Pokud situace dovolí, budeme se zase těšit příští rok při dalším ročníku za nás velice úspěšného projektového dne Den povolání na Marešce.