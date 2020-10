Letošní babské václavské hody byly historicky největší akce v Derflicich s rekordní účastí i přes nepříznivé počasí. V pátek se konalo tradiční posezení s harmonikou a stavění máje a v sobotu tradiční program václavských babských hodů.

Babské václavské hody v Derflicích. | Foto: archiv pořadatelů

Bez koho by to opravdu nešlo, byli všichni, kdo neseděli doma a přišli nás podpořit. Poslední měsíc jsme řešili každý den, zda hody dělat či nikoliv a jsem hrozně hrdý na holky a celou vesnici, že jsme to uskutečnili, protože to bylo dokonalé, nádherné a legendární. A pomůže to vesničku posunout zase o jeden velký krok dopředu!

Na akce jako byla tato budeme vzpomínat ještě roky po tom co se uskutečnila a historky z ní si poneseme v sobě dál. Není nic krásnějšího než vidět narvaný pomyslný parket plný přátel s úsměvem na tváři, kdy jsme všichni zapomněli na chvilku na běžné starosti života. A vlastně jsme i my pořadatele nachvilku “vypnuli” a užívali si ten nádherný pocit z dobře povedené práce.

S akcí bylo spojeno mnoho organizačních starostí, když jsme zvládli ty trošku jsme měli strach z počasí, ale paradoxně díky tomu, že nás Corona šílenství vyhnalo ven se z této akce stala jedna z nejlepších v historii Derflic, kde společně tancovala mladá generace se starousedlíky a velkou radost nám udělalo i zapojení nově bydlících.

Už teď se těšíme na masopust a letní Den pro rodinu!